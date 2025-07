Seit Jahren verfolgen Fans jede noch so kleine Spur – jetzt gibt es endlich Gewissheit. Hollow Knight: Silksong, eines der meist erwarteten Indie-Games der letzten Dekade, wird auf der gamescom 2025 erstmals spielbar sein. Damit rückt ein Release in greifbare Nähe. Was das für Fans, Messebesucher und die Branche bedeutet, erfahrt Ihr hier – mit spannenden Hintergründen zum Xbox-Auftritt in Köln.

Zwischen Hype und Geduld – jetzt tut sich endlich etwas

Kaum ein Titel hat sich so lange im Schwebezustand gehalten wie Hollow Knight: Silksong. Seit der ersten Ankündigung 2019 wuchs mit jeder Direct, jeder State of Play und jeder Indie-Präsentation die Hoffnung auf Neuigkeiten – meistens jedoch vergeblich. Doch nun kommt Bewegung ins Spiel: Auf der gamescom 2025 wird das Metroidvania nicht nur gezeigt, sondern kann direkt angespielt werden.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Der Ort dieser Premiere überrascht ebenfalls: Nicht etwa Nintendo, sondern Xbox stellt die Demo bereit. Damit verknüpft Microsoft seine starke Indie-Strategie geschickt mit einem der ikonischsten Titel des Genres. Gespielt wird Silksong dort entweder klassisch auf PC – oder erstmals auf dem neuen Handheld ROG Xbox Ally X, der damit ebenfalls seine Messepremiere feiert.

Wer den Stand besucht, bekommt nicht nur eine Chance auf das langersehnte Abenteuer mit Hornet, sondern kann sich auch durch ein stattliches Line-up klicken: Ninja Gaiden 4, Borderlands 4, Grounded 2 oder Super Meat Boy 3D stehen ebenfalls bereit. Besonders erwähnenswert: Auch EA Sports FC 26 ist spielbar – und dürfte so manchen Messebesucher abseits der Indie-Halle anziehen.

Mit dem Testzugang zu Silksong auf der Messe bekommt der Titel nun zum ersten Mal greifbare Realität. Das erhöht nicht nur die Spannung auf einen möglichen Erscheinungstermin, sondern bringt neue Hoffnung für all jene, die Hornets Reise endlich selbst erleben wollen.

Was die Demo bedeutet – und warum jetzt alles möglich scheint

Die Möglichkeit, Hollow Knight: Silksong live auszuprobieren, ist mehr als nur ein Messe-Gimmick. Sie zeigt: Die Entwicklung ist offenbar weit genug fortgeschritten, dass das Spiel in einem präsentablen Zustand öffentlich gezeigt werden kann. Das ist in der Welt von Team Cherry ein starkes Signal – denn das australische Studio gilt als extrem zurückhaltend, was Vorabversionen betrifft.

Technisch spannend: Die Präsentation auf dem ROG Xbox Ally X deutet an, dass Microsoft seinem neuen Handheld ein echtes Flaggschiff-Erlebnis spendieren will. Es geht also nicht nur um Silksong, sondern auch um die Positionierung von Xbox im mobilen Markt – ein Bereich, der zuletzt durch Geräte wie Steam Deck oder ASUS ROG Ally in Bewegung geraten ist.

Und was bedeutet das alles für den Release? Konkrete Termine gibt es weiterhin keine – aber die spielbare Fassung lässt zumindest auf eine Veröffentlichung im Laufe des nächsten Jahres hoffen. Branchenintern geht man inzwischen von einem Frühling oder Sommer 2026 aus, abhängig vom Feinschliff und der finalen Plattformstrategie.

Für Besucher der gamescom 2025 wird der Xbox-Stand damit zur Pflichtstation – und für Fans des Indie-Meisterwerks vielleicht der Moment, auf den sie seit sechs Jahren gewartet haben. Wer also Hornet endlich in Aktion sehen will, sollte sich rechtzeitig einen Platz am Stand sichern. Die Warteschlangen dürften lang werden – aber das Warten könnte sich diesmal wirklich lohnen.