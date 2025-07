Ein Feature, auf das viele Fans lange gewartet haben, sollte nun endlich seinen Weg ins Spiel finden: der Duo-Modus für Elden Ring: Nightreign. Doch ausgerechnet am Tag der Veröffentlichung kam es zu einer unerwarteten Wendung – nicht durch technische Probleme oder Serverüberlastung, sondern durch eine reale Bedrohung aus der Natur. Statt mit einem Freund gemeinsam durch düstere Zwischenlande zu ziehen, hieß es plötzlich: warten.

Wenn die Natur dazwischenfunkt – und ein Spiel stillsteht

Denn im fernen Japan, dem Heimatland von Entwickler FromSoftware, herrscht seit dem gestrigen Morgen höchste Alarmstufe. Ein starkes Seebeben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka mit einer gemessenen Magnitude von 8,8 löste eine offizielle Tsunami-Warnung aus. In Folge dieser Warnung mussten über 900.000 Menschen evakuiert werden – darunter auch Regionen, in denen FromSoftware ansässig ist. Selbst das Atomkraftwerk Fukushima wurde vorsorglich geräumt.

Die Entwickler entschieden sich daher verständlicherweise dafür, das Update auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Auch wenn die Nachricht zunächst enttäuschend sein mag, zeigt sie deutlich, wie verletzlich selbst globale Produktionen wie Elden Ring gegenüber den Kräften der Natur bleiben. Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden stehen in solchen Momenten zweifellos über allem. Ein seltener, aber eindrücklicher Moment, in dem Gaming mit der Realität kollidiert.

In den sozialen Medien wurde die Entscheidung transparent kommuniziert. Viele Spieler zeigten sich verständnisvoll und äußerten ihre Solidarität mit den Menschen vor Ort. Dass ausgerechnet ein Fantasyspiel wie Nightreign, das von gewaltigen Naturgewalten und epischer Zerstörung erzählt, nun selbst von einem echten Tsunami betroffen ist, macht die Ironie der Situation kaum übersehbar.

Der Duo-Modus kommt – wenn das Meer wieder ruht

Lange wird die Wartezeit nicht andauern: Schon am 31. Juli soll das verschobene Update live gehen – sofern sich die Lage in Japan weiter stabilisiert. Dann wird der lang ersehnte Duo-Modus verfügbar sein, mit dem zwei Spieler Seite an Seite das düstere neue Kapitel des Elden Ring-Universums erleben können. Bislang konnten lediglich Einzelspieler oder Dreiergruppen ins Abenteuer starten, während Duos seltsam außen vor blieben.

Dass FromSoftware diese spezielle Zwei-Spieler-Option anfangs schlicht vergessen hatte, sorgte im Juni bei der Community für reichlich Spott – schließlich ist ein Duo-Modus in vielen modernen Koop-Spielen Standard. Wie der Entwickler mittlerweile zugab, sei dieses Versäumnis schlicht ein Übersehen gewesen, das man nun schnellstmöglich korrigiert habe. Dass man so prompt reagierte, rechnet die Community hoch an.

Patch 1.02 bringt aber nicht nur Koop-Funktionalität. Zusätzlich erhält das Spiel Verbesserungen in der Benutzeroberfläche sowie neue Filteroptionen für Relikte, mit denen sich Loot gezielter verwalten lässt. Auch kleinere Balancing-Anpassungen stehen laut Entwicklern auf dem Plan, die jedoch erst mit dem Update im Detail bekanntgegeben werden sollen.

Ein weiteres großes Inhaltsupdate ist bereits in Planung, wie aus einem internen Q&A hervorging. Dieses soll neue Gegnertypen und Waffenklassen einführen. Auch eine dynamische Wettermechanik ist im Gespräch, mit der man das Spielgefühl bei Regen, Sturm oder Dunst spürbar verändern will. Die Community darf sich also auch über das Duo-Update hinaus auf spannende Inhalte freuen – vorausgesetzt, es bleibt ruhig an Japans Küsten.