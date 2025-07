Spielerwunsch erfüllt – aber das ist noch nicht alles

Die Community hat gesprochen – und das Entwicklerteam von Clair Obscur: Expedition 33 liefert. Mit Patch 1.3.0 erhält das Rollenspiel eine heiß ersehnte Funktion, die nicht nur Frust spart, sondern auch das Spielgefühl deutlich verbessert. Spieler können nun direkt nach einem verlorenen Kampf entscheiden, ob sie den Boss sofort erneut herausfordern wollen – ohne Umwege oder lange Ladezeiten.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Diese Komfortfunktion erinnert an ein ähnliches System aus dem Genre-Kollegen Metaphor: ReFantazio, wo sich diese Option großer Beliebtheit erfreute. Der Unterschied: In Clair Obscur fügt sich das Feature noch flüssiger in den Spielablauf ein und spart unnötige Wege – ein echter Zugewinn für alle, die gerne an besonders knackigen Kämpfen feilen.

Doch damit nicht genug: Patch 1.3.0 liefert auch an anderer Stelle nach. Besonders hilfreich zeigt sich die Überarbeitung des sogenannten Pictos-Menüs, das jetzt endlich die Lumina-Kosten aller Fähigkeiten direkt anzeigt. Spieler können so im Vorfeld besser einschätzen, welche Aktionen sie sich in einem Zug leisten können – gerade bei komplexeren Kämpfen ein wertvoller Überblick.

Diese kleinen, aber durchdachten Detailverbesserungen sind es, die Patch 1.3.0 zu mehr als nur einem Bugfix-Update machen. Das Team hinter Clair Obscur beweist damit erneut ein gutes Gespür für die Wünsche der eigenen Community – und sorgt dafür, dass das Spiel auch nach dem Launch kontinuierlich an Substanz gewinnt. Wer bisher gezögert hat, sollte jetzt genauer hinsehen.