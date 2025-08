Wenn Deckung keine Deckung mehr ist

Schon der erste Trailer lässt keinen Zweifel: Battlefield 6 geht aufs Ganze. Und das im wahrsten Sinne. Ganze Gebäude zerbersten unter Raketenhagel, Mauern reißen auf, Böden brechen ein – was einst Schutz bot, wird zum strategischen Nachteil. EA nennt es „taktische Zerstörung“ – ein Feature, das Kämpfe noch dynamischer und unberechenbarer machen soll. Im Klartext heißt das: Niemand ist mehr sicher.

Besonders eindrucksvoll ist, wie die Bewegung im Spiel an Realität gewinnt. Wer getroffen wird, wird nicht mehr einfach ohnmächtig – sondern realistisch zur Seite gezogen, behandelt und kann sogar im Liegen weiterkämpfen. Auch Fortbewegung wird flüssiger: Nach einem Fenstersturz rollt man sich elegant ab, sprintet weiter, gleitet in den Slide und feuert aus dem Lauf. Sogar Waffenmontage an Wänden ist möglich – für mehr Kontrolle im Gefecht.

Technisch will EA hier klotzen, nicht kleckern. Der Entwickler verspricht, dass Fahrzeuge sich zwar einfacher steuern lassen, aber dennoch genug Tiefgang für Veteranen bieten. Besonders geschickt: Man kann sich an vorbeifahrende Fahrzeuge hängen, um sich in die Action katapultieren zu lassen. Der Einstieg in das Chaos wird durch intuitive Steuerung erleichtert – doch die Tiefe des Gameplays bleibt erhalten.

Mit dabei sind auch vier typische Battlefield-Klassen, die ihren eigenen Stil mitbringen: Assault für aggressive Vorstöße, Engineer gegen Fahrzeuge, Support als Rückhalt mit Munition und Heilung sowie der Recon für taktische Aufklärung. Jede Rolle bringt eigene Werkzeuge, Waffen und Fähigkeiten mit, die das Zusammenspiel im Team entscheidend prägen. In der Open-Beta wird EA experimentieren, wie viel Freiheit es bei der Waffenwahl je Klasse geben soll.

Hinter der Fassade brodelt der Sturm

Die Open-Beta startet am 7. August – mit Early Access für alle, die vorab Twitch-Streams schauen. Zwei weitere öffentliche Phasen folgen kurz darauf. Spieler dürfen sich dann auf satte neun Karten freuen. Mit dabei: New Yorks Stadtteil Brooklyn, das historische Gibraltar und das glühend heiße Kairo. Sogar „Operation Firestorm“ aus Battlefield 3 feiert sein Comeback – in neuer Pracht.

Doch es sind nicht nur die Orte, die für Furore sorgen. Ganze acht Modi stehen zum Start bereit – darunter Klassiker wie Conquest, Rush und Team-Deathmatch, aber auch der neue Modus „Escalation“, bei dem sich alles um steigende Intensität und taktische Eskalation dreht. Wie genau das aussieht, hält EA bislang noch unter Verschluss. Sicher ist nur: Das Schlachtfeld wird so lebendig wie nie.

Auch der Einzelspieler feiert sein Comeback. In Battlefield 2042 noch gestrichen, soll diesmal wieder eine vollwertige Kampagne Teil des Spiels sein. Spieler erleben das Geschehen aus Sicht der Spezialeinheit Dagger 13 – und treten gegen die mysteriöse Organisation Pax Armata an. Das Setting? Eine Welt, in der alte Bündnisse zerbrochen sind und nur Spezialisten noch Hoffnung versprechen.

Release ist der 10. Oktober. Vorbesteller erhalten Boni wie Skins und XP-Boosts. Besonders die Phantom Edition bietet reichlich Extras – darunter ein Token, mit dem sich ganze 25 Ränge überspringen lassen. Auch das beliebte Community-Tool „Portal“ kehrt zurück. Damit kann jeder eigene Spielregeln, Herausforderungen und Kartenvariationen erstellen. Ein Feature, das kreativen Köpfen viel Spielraum lässt – und Battlefield noch langlebiger macht.