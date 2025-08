Komplett offline – fast

Mafia: The Old Country entführt Spieler ab dem 8. August 2025 in eine Welt voller Intrigen, Gangster-Romantik und gefährlicher Deals. Auf Konsolen können sich Fans dabei entspannt zurücklehnen: Das Spiel lässt sich vollständig offline genießen – ganz ohne konstante Internetverbindung. Für viele bedeutet das, wieder wie in alten Zeiten ganz in die virtuelle Unterwelt einzutauchen, ohne störende Onlinepflichten.

Anders sieht es allerdings auf dem PC aus. Zwar versprechen die Entwickler, dass der Titel „in den meisten Fällen völlig offline spielbar“ sei, doch schon der allererste Start setzt eine aktive Internetverbindung voraus. Ein Detail, das Puristen und Fans von komplett offline erlebbaren Spielen stutzen lässt.

Wenn der PC plötzlich online muss

Die Ausnahme für PC-Spieler endet nicht beim ersten Start. Wer zwischen zwei Spielsitzungen größere Änderungen an der Hardware vornimmt – etwa eine neue Grafikkarte einbaut – könnte beim nächsten Spielstart erneut online gehen müssen. Gleiches gilt nach größeren Updates, wenn sich die Spieldateien wesentlich verändern. Erst nach dieser einmaligen Verifizierung geht es wieder offline weiter.

Für die meisten wird diese Regelung kein Problem darstellen – schließlich ist eine Internetverbindung heutzutage schnell verfügbar. Dennoch bleibt für einige der Beigeschmack, dass völlige Unabhängigkeit vom Netz nicht garantiert ist. Konsolenbesitzer dürfen sich dagegen über ein kompromisslos offline spielbares Mafia-Erlebnis freuen.

Ob PC oder Konsole: Die Rückkehr ins Mafia-Universum dürfte für viele Fans ein Highlight des Gaming-Jahres werden – auch wenn auf dem PC hin und wieder der „digitale Passierschein“ nötig ist, bevor man die Straßen von The Old Country unsicher machen kann.