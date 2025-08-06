„Die nächste verrückte Sache“ – und niemand weiß, was es ist

Vor drei Jahren katapultierte sich Larian Studios mit Baldur’s Gate 3 an die Spitze der RPG-Welt. Der Titel heimste Preise ein, ließ Kritiker verstummen und wurde für viele Spieler zum Maßstab in Sachen Erzählkunst und Gameplay. Nach PC-Release folgten Konsolenfassungen und Updates, die das ohnehin schon dichte Abenteuer noch erweiterten.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ein vierter Teil? Fehlanzeige. Schon früh stellte Larian klar, dass Baldur’s Gate 4 nicht auf ihrem Plan steht. Trotzdem ruht sich das Studio keineswegs aus. Hinter verschlossenen Türen arbeitet das Team bereits an einem neuen Projekt – doch worum es sich handelt, bleibt eines der bestgehüteten Geheimnisse der Branche.

„Ihr werdet verdammt viel Spaß haben“ – Vincke macht Fans neugierig

Crazy to think it’s only been two years. It’s truly been life changing. Probably worth writing about one day. But I can spoil the biggest takeaway. BG3 was what allowed us to do our next crazy thing. How that will pan out is anyone’s guess but I can assure you we’re working hard… https://t.co/bGBYZoSXGZ — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) August 3, 2025

Swen Vincke, Chef von Larian Studios, nutzte den zweiten Geburtstag von Baldur’s Gate 3, um ein wenig nostalgisch zu werden – und dann einen Satz fallen zu lassen, der die Community elektrisierte.

„Baldur’s Gate 3 hat es uns ermöglicht, an der nächsten verrückten Sache zu arbeiten“, schrieb er auf X. „Ich kann euch versichern, dass wir hart daran arbeiten, damit ihr jede Menge Spaß haben werdet. Wirklich – verdammt viel. In einer überraschenden Art und Weise.“

Was genau hinter dieser „verrückten Sache“ steckt, lässt sich bisher nur erahnen. Geht Larian erneut den Weg eines epischen Rollenspiels? Oder wagt sich das Studio an ein völlig anderes Genre? Vincke gibt sich bedeckt – nur so viel verriet er noch: Die Spieler müssen sich gedulden, aber das Warten werde sich lohnen.

Die Community spekuliert derweil munter weiter – von Science-Fiction-Epen bis hin zu brandneuen Fantasy-Welten. Sicher ist nur: Wenn Larian wirklich so viel Freude verspricht, wie Vincke andeutet, könnte das nächste Projekt wieder ein Spiel werden, das Maßstäbe setzt.