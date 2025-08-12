Die Gaming-Welt bekommt Zuwachs – und zwar in epischem Maßstab. Kingdom: Flames of War bringt das Gefühl eines vollwertigen PC-MMORPGs auf mobile Geräte und verbindet Spieler weltweit zu einem gigantischen Online-Universum. Hier verschmelzen intensive PvP-Schlachten, knallharte Bosskämpfe und ausgedehnte Dungeons mit einem einzigartigen Handelssystem. Hier sind kluge Taktiken genauso wichtig ist wie Kampfkraft. Schon jetzt könnt ihr euch für das mythische Action-Spiel im Google Games Store und im Apple Store vorregistrieren.

Ob als Ritter, Bogenschütze, Assassine, Magier oder Lanzenträger. Jede der fünf Klassen eröffnet einen eigenen Weg durch die Gefahren dieser Fantasy-Welt. Doch das Abenteuer endet nicht mit der Charakterwahl. Ein innovatives Transformationssystem verändert nicht nur das Aussehen der Spielfigur, sondern auch ihre Fähigkeiten. Dadurch entsteht ein strategischer Tiefgang, der selbst Genre-Veteranen fordert.

„Eine Welt, unendlicher Wettbewerb“ – und jeder kann mitreden

Das Spiel legt großen Wert auf Internationalität. Dank Mehrsprachigkeit – darunter Türkisch, Englisch, Deutsch, Französisch und Arabisch – können Spieler aus aller Welt ohne Barrieren miteinander kämpfen, handeln und Allianzen schmieden. Dieses globale Miteinander wird von BYTE, dem Publisher aus Izmir, gesteuert. Das Studio ist für seine aktive Community-Arbeit und sorgfältige Lokalisierung bekannt – zuletzt etwa bei Royale Online.

Hinter der Entwicklung steht das südkoreanische Studio FOW Games, das für detailreiche Spielwelten und aufwendige Kampfsysteme bekannt ist. In Kingdom: Flames of War verschmilzt diese Expertise mit mobiler Zugänglichkeit, sodass selbst unterwegs riesige Schlachten und komplexe Handelsrunden möglich werden.

Frühe Helden werden belohnt – Bonus im Wert von 550 €

Wer sich bis zum 27. August vorregistriert, startet nicht nur früher ins Abenteuer, sondern erhält ein umfangreiches Bonuspaket im Wert von über 550 €. Und das komplett kostenlos. Enthalten sind unter anderem Transformationskarten, ein komplettes Startausrüstungs-Set, satte 5 Millionen Gold, Verstärkungsmaterialien, ein treuer Begleiter und Runenboni für taktische Vorteile.

Mit diesem Vorsprung wird der Weg zum gefürchtetsten Krieger der neuen Welt deutlich leichter. Der offizielle Registrierungslink lautet: kingdomfow.com. Für alle, die auf packende Fantasy-Action mit globalem Wettbewerb stehen, könnte Kingdom: Flames of War das mobile Highlight des Jahres werden.