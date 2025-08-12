In diesem physikbasierten Brawlfest trifft Tower Defense auf Partyspiel-Chaos.





Der Indie-Publisher Dodo Tako enthüllt heute Hack ’n‘ Stack, das wildeste Partyspiel, das es je auf einer Couch gespielt wurde. Das chaotische Koop-Spiel erscheint im zweiten Quartal 2026 für Steam und Nintendo Switch und wird auf der gamescom 2025 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Spoiler-Alarm: Alles ist eine Waffe – auch die eigenen Freunde.

Den gamescom Ankündigungs-Trailer gibt es hier.

Hack ‘n’ Stack ist Tower Defense und Slapstick-Sandbox in einem, vereint in physikbasiertem Chaos. Hack ’n’ Stack ist für 2 bis 4 Spieler ausgelegt und fordert Spieler heraus, im lokalen oder Online-Koop-Modus zu bauen, zu verteidigen und Gegner restlos zu vernichten.

Spieler sammeln Ressourcen, stapeln Blöcke, wo immer sie wollen, und bauen die verrücktesten Festungen – nur um dann zuzusehen, wie alles in einem Hagel aus verdutzten Gegnern und umherfliegenden Mitspielern zusammenbricht.

Egal, ob Blöcke geworfen, Freunde geschleudert oder Feinde in ein selbstgebautes Labyrinth aus Türmen gelockt werden – Hack ’n’ Stack ist ein Partyspiel mit Strategie im Kopf und Chaos im Herzen.

Key Features: