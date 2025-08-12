 

Bauen, schleudern, kaputt machen: Multiplayer-Party-Brawler Hack ’n’ Stack kommt zur gamescom 2025

In diesem physikbasierten Brawlfest trifft Tower Defense auf Partyspiel-Chaos.


Der Indie-Publisher Dodo Tako enthüllt heute Hack ’n‘ Stack, das wildeste Partyspiel, das es je auf einer Couch gespielt wurde. Das chaotische Koop-Spiel erscheint im zweiten Quartal 2026 für Steam und Nintendo Switch und wird auf der gamescom 2025 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Spoiler-Alarm: Alles ist eine Waffe – auch die eigenen Freunde.

Den gamescom Ankündigungs-Trailer gibt es hier.

Hack ‘n’ Stack ist Tower Defense und Slapstick-Sandbox in einem, vereint in physikbasiertem Chaos. Hack ’n’ Stack ist für 2 bis 4 Spieler ausgelegt und fordert Spieler heraus, im lokalen oder Online-Koop-Modus zu bauen, zu verteidigen und Gegner restlos zu vernichten.

Spieler sammeln Ressourcen, stapeln Blöcke, wo immer sie wollen, und bauen die verrücktesten Festungen – nur um dann zuzusehen, wie alles in einem Hagel aus verdutzten Gegnern und umherfliegenden Mitspielern zusammenbricht.

Egal, ob Blöcke geworfen, Freunde geschleudert oder Feinde in ein selbstgebautes Labyrinth aus Türmen gelockt werden – Hack ’n’ Stack ist ein Partyspiel mit Strategie im Kopf und Chaos im Herzen.

Key Features:

  • Physikbasiertes Chaos: Jeder Block und jeder Wurf zählt. Jeder Gegner und Spieler ist ein potenzielles Projektil.
    Kreatives Inferno: Bau alles, was du willst, wo immer du willst – oder die Welt ringsum in eine Waffe verwandeln.
  • Dem Anlass entsprechend gekleidet: Über 28 freischaltbare Charakter-Accessoires – denn wenn man schon im Kampf abtreten muss, dann wenigstens mit Stil.
  • Couch oder Cloud: Lokaler und Online-Multiplayer, Sabotage optional, aber sehr erwünscht.


Erster Einblick auf der Gamescom 2025 – Helm nicht vergessen

Vom 22. bis 25. August können Spieler und Medienvertreter Hack ‘n‘ Stack in Halle 10.2 F-011L anspielen. Die Entwickler von Dodo Tako werden vor Ort sein, um das Spiel vorzuführen und höchstpersönlich zu beobachten, wie das digitale Chaos regiert – und das von 10:00 bis 18:00 Uhr. Jede Menge Lacher, Chaos und Physik-Bugs (der guten Art) sind garantiert.

Weitere Informationen zu Hack ’n’ Stack gibt es auf X, Instagram und TikTok. Zudem kann man Hack ‘n’ Stack jetzt bei Steam auf die Wishlist setzen.

 

