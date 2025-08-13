Ubisoft schweigt – die Gerüchte brodeln heiß

Obwohl Ubisoft mit Assassin’s Creed Shadows erst vor wenigen Monaten das neueste Kapitel der Serie veröffentlichte, scheint das Studio noch lange nicht mit der Vergangenheit fertig zu sein. Fans könnten sich womöglich bald über frisches Material zu Assassin’s Creed Mirage freuen – und das völlig unerwartet.

Angeheizt wird die Spekulation vom bekannten Leaker „j0nathan“, der auf X (ehemals Twitter) ein kryptisches Bild teilte: Ein antiker Tempel, filigrane Verzierungen, dahinter karge Wüstenlandschaft und Felsen. Darunter nur der Satz: „Eine neue Welt wartet.“ Mehr brauchte es nicht, um die Community in Aufregung zu versetzen.

Diese Andeutung passt verdächtig gut zu einem Bericht der französischen Zeitung Les Echos aus Januar 2025. Damals hieß es, die saudi-arabische Savvy Games Group investiere in die Entwicklung eines nicht näher benannten Mirage-DLCs. Offiziell bestätigt wurde jedoch nichts – bis jetzt.

„Eine neue Welt wartet“ – wohin führt uns der Weg?

Dass Ubisoft alte Spiele noch Jahre nach Release mit neuen Inhalten versorgt, ist keine Seltenheit. Doch bei Assassin’s Creed Mirage, das bald seinen zweiten Geburtstag feiert, überrascht der Zeitpunkt. Ein Tempel inmitten der Wüste könnte auf eine neue Region oder sogar eine gänzlich unerkundete Epoche hindeuten. Die Architektur des gezeigten Bauwerks lässt Historiker und Fans gleichermaßen rätseln: nordafrikanischer Einfluss, arabische Baukunst oder gar ein Ausflug in die Frühgeschichte?

A new world awaits 😏 pic.twitter.com/dbFZwU4xg7 — j0nathan (@xj0nathan) August 11, 2025

Ein solcher DLC könnte nicht nur neue Gebiete, sondern auch frische Missionen und Figuren ins Spiel bringen – vielleicht sogar einen Perspektivwechsel, der die Hauptfigur Basim mit unbekannten Allianzen oder Feinden konfrontiert. „Eine neue Welt wartet“ klingt jedenfalls nicht nach einem kleinen Nebenauftrag, sondern eher nach einem ausgewachsenen Story-Zusatz.

Bis Ubisoft selbst das Schweigen bricht, bleibt den Fans nur das Warten – und das wilde Interpretieren jeder noch so kleinen Spur. Fest steht: Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, dürfte dieser DLC nicht nur für Mirage-Spieler, sondern für die gesamte Assassin’s Creed-Community ein Ereignis werden.