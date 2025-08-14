Von der Influencer-Agentur zum Spiele-Publisher

Was als Vision innerhalb der Berliner Unternehmensgruppe Gute Gesellschaft begann, nimmt nun handfeste Gestalt an: Sidekick Publishing. Hinter dem frisch gegründeten Indie-Label stehen Jasmin Oestreicher, bisher Chefin von Instinct3, und Melvin Frank, der seit der Gamescom 2024 den Publishing-Bereich aufgebaut hat.

Das Ziel ist klar – und ambitioniert: Indie- und kleinere AA-Studios sollen nicht nur ein Spiel entwickeln, sondern auch die Bühne bekommen, die ihnen oft verwehrt bleibt. „Gerade bei einer Gaming-Zielgruppe, die sensibel auf unauthentische Inhalte reagiert, zählen mutige Ideen und nachhaltiger Impact“, erklärt Oestreicher. Genau hier kommt die Stärke des Mutterunternehmens ins Spiel. Der direkte Zugang zu einigen der reichweitenstärksten Streamer und Social-Media-Persönlichkeiten Deutschlands, darunter Maximilian Knabe alias HandOfBlood.

Schon in der Pilotphase entstanden sieben Titel, wie das Aufbauspiel Terrascape oder das Koop-Abenteuer Dwarves: Glory, Death and Loot. Auf der kommenden Gamescom 2025 soll mit Deadly Days: Roadtrip ein weiterer Hingucker vorgestellt werden. Allerdings ohne fixen Veröffentlichungstermin, denn Qualität geht vor Geschwindigkeit.

„Wir bündeln, was funktioniert“ – Ein Konzept mit Vorsprung

Co-Geschäftsführer Melvin Frank fasst den Ansatz so zusammen: „Wir kombinieren unsere Publishing-Erfahrung mit unserer Creator- und Community-Expertise – und setzen die Messlatte für Indie-Unterstützung höher.“ Dahinter steckt ein Full-Service-Modell, das weit über klassisches Publishing hinausgeht.

Neben der finanziellen Unterstützung bringt Sidekick Publishing gezieltes Community-Building, Storytelling und Marketing-Kampagnen ins Spiel, die auf den Charakter des jeweiligen Projekts zugeschnitten sind. Diese Symbiose aus Entwicklung und gezielter Reichweite soll dafür sorgen, dass selbst Spiele mit kleinem Budget eine große Wirkung entfalten.

Oestreicher wird sich dafür vollständig aus der Instinct3-Geschäftsführung zurückziehen – ein klares Zeichen, wie ernst sie den Aufbau des Labels nimmt. Johannes Gorzel übernimmt dort künftig allein. Für Sidekick Publishing ist das erst der Anfang. Die Mission: nicht nur Spiele zu veröffentlichen, sondern mit jedem Release ein Erlebnis zu schaffen.