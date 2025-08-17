Die Beta, die alles verändert

Mit Battlefield 6 liefert EA laut Insider-Analyst Michael Patcher mehr als nur einen starken Neustart für das Franchise. Er verriet, dass hinter den Kulissen ein ehrgeiziger Plan Gestalt annimmt: Drei Entwicklerstudios sollen im Dreijahres-Rhythmus an der Reihe sein, sodass jedes Jahr ein neuer Battlefield-Titel entsteht.

Diese Taktik gleicht dem Modell von Call of Duty – eine bewährte Strategie, um in der Shooter-Szene im Gespräch zu bleiben. Die Open Beta, jetzt in ihrem zweiten Wochenende, zeigt, warum EA auf diesen Schritt setzt: Mit über 521.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam übertrifft sie alle bisherigen Rekorde, auch die der Call of Duty-Reihe. Gleichzeitig verzeichnet die Beta über 600.000 Vorbestellungen auf Steam und 2,7 Millionen Wunschlisten, die zu *62 % von CoD-Spielern stammen. Das signalisiert eine massive Rückkehr der Fans zur Serie.

Technischer Triumph mit Hindernissen

Doch die Euphorie bringt auch Herausforderungen: Spieler bemängeln Bugs wie das sogenannte „Super Bullet“-Problem – plötzliche Instant-Kills trotz normaler Treffer. DICE reagiert und bittet um Videobelege zur Analyse.

Zudem fehlen im zweiten Beta-Wochenende auf PC wichtige Grafikfunktionen wie DLSS und DLAA, und Matchmaking bereitet einigen Problemen. Auch die Rush-Spielmodi erzeugen Kritik: 12v12 statt 16v16 verringert das taktische Potenzial und wirkt weniger goldstadttauglich.

Unterm Strich überwiegt der Trend zur Rückkehr der klassischen, squadbasierten Battlefield-Stärke – mit großen Karten, Klassenkampf und Zerlegung der Umgebung – genau das, was vielen bei CoD abgegangen ist.