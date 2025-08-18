Dunkle Geheimnisse am Horizont

Ghost of Yōtei entführt dich ins Jahr 1603 nach Hokkaidō, gut drei Jahrhunderte nach den Ereignissen von Ghost of Tsushima. Deine neue Heldin, Atsu, trägt den Geist der Samurai weiter – doch sie ist keine Kämpferin von Ehre allein, sondern eine, deren Familie von den brutalen Yōtei Six ausgelöscht wurde. Diese maskierten Antagonisten, darunter „Die Schlange“, „Der Oni“ und „Lord Saitō“, warten als emotionale und stilistisch unterschiedlich charakterisierte Bösewichte auf dich.

Im Kampf bietet Ghost of Yōtei eine Vielzahl an Werkzeugen. Du kannst Katanas, Dual-Katanas, das schwere Odachi und sogar das Kettensense-Werkzeug Kusarigama einsetzen. Auch moderne Elemente wie das Tanegashima-Musketen-Gewehr erweitern taktische Optionen TwistedVoxelPC Gamer. Interessant: Durch die offizielle Seite und Fachberichte erfährt man, dass das Spiel mit einem dynamischen Wettersystem und optional wählbaren visuellen Stilen (z. B. Kurosawa-, Miike- und Watanabe-Modus mit Lo-Fi-Musik) deutlich mehr bietet als eine bloße Fortsetzung.

Ab Oktober beginnt die Reise

Ab dem 2. Oktober 2025 kannst du Ghost of Yōtei auf der PS5 erleben – exklusiv und mit voll ausgeprägter Next-Gen-Technik. Das Spiel nutzt Tempest 3D Audio, ultraschnelle SSD-Starts und den adaptiven DualSense-Controller mit haptischem Feedback und Triggern. Gameplay und Sound verschmelzen zu einem immersiven Erlebnis, das dich in die karge Schönheit und rauen Weiten Hokkaidōs eintauchen lässt.

Ein besonders cleveres Kampffeature: Der neue Disarm-Focus-Angriff verwandelt das Ausschalten eines Gegners in ein Timing-Spiel – du wirfst die Waffe des Gegners aus der Hand und füllst gleichzeitig deine Geistesenergie auf, sobald du den Moment eines Angriffs perfekt erwischst. Außerdem kannst du jederzeit zwischen Waffen wechseln, um den passenden Konter parat zu haben – dynamischer als jeder klassische Stance-Wechsel