Zurück zu den Wurzeln – Dawn of War feiert seine Wiedergeburt

Es war der Paukenschlag der Opening Night Live: Ganz ohne Vorwarnung wurde Dawn of War 4 vorgestellt. Ein Trailer zeigte erste Szenen, in denen nicht nur gewaltige Armeen aufeinanderprallen, sondern auch der geliebte Basisbau sein triumphales Comeback feiert. Damit erfüllt King Art Games einen Wunsch, den viele Fans seit Jahren hegen: die Rückkehr zu klassischer Echtzeitstrategie im Warhammer-40k-Universum.

Die Story setzt rund 200 Jahre nach den Ereignissen von Dark Crusade an und führt die Spieler zurück auf den Planeten Kronus. Alte Bekannte wie Cyrus und der berüchtigte Warboss Gorgutz treten erneut auf den Plan, während mit dem Adeptus Mechanicus erstmals eine neue Fraktion das Spielfeld betritt. Mehr als 70 Missionen sollen allein im Singleplayer für gewaltigen Umfang sorgen – jede der vier Völker-Kampagnen fügt sich dabei zu einer großen Erzählung zusammen.

„Eine monumentale Aufgabe“ – deutsche Entwickler greifen nach den Sternen

Die wohl größte Überraschung: Nicht Relic Entertainment, sondern King Art Games aus Bremen übernimmt die Entwicklung. Das Studio konnte mit Iron Harvest bereits beweisen, dass es komplexe Strategiespiele beherrscht. Nun wagt es sich an die legendäre Warhammer-Lizenz – unterstützt von Autor John French, der für die Black Library schrieb. „Wir nehmen die monumentale Aufgabe in Angriff, Dawn of War neu zu erfinden – und stecken unser ganzes Herzblut hinein“, so die Entwickler.

Spieler dürfen sich auf mehr als 110 Einheiten und Gebäude, zehn spielbare Helden, überarbeitete Nahkampf-Animationen und einen Koop-Modus freuen. Zusätzlich warten 30 Mehrspielerkarten zum Launch, der beliebte Last Stand-Modus aus Dawn of War 2 kehrt zurück, und sogar ein Editor samt Painter-Tool für die Community ist vorgesehen. Als technisches Fundament dient erneut die Unity-Engine, die bereits in Iron Harvest überzeugte.

Erscheinen soll Dawn of War 4 2026 – exklusiv für PC und mit Publisher Deep Silver im Rücken. Nach Jahren der Stille kehrt die Reihe also zurück, größer, epischer und kompromissloser denn je. Fans können sich sicher sein: Diesmal wird kein Stein auf dem anderen bleiben.