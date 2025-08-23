Wenn die Götter verstummen, spricht nur noch der Tod

Die gamescom 2025 brachte eine Ankündigung, die Fans von düsteren Rollenspielen aufhorchen ließ: Aus Project Pantheon ist Gods, Death & Reapers geworden. Mit dem neuen Titel enthüllte Wolcen Studio nicht nur 30 Minuten Gameplay, sondern auch eine geschlossene Alpha, die Spieler sofort testen können.

Game Director Andrei Chirculete beschreibt die Idee hinter dem Projekt als ungewöhnliche Mischung aus zwei Welten: „Wir wollten herausfinden, was passiert, wenn man ein Top-Down-Rollenspiel mit den Mechaniken eines Extraction-Games kreuzt.“ Das Ergebnis führt Spieler in ein Reich nach dem Tod, in dem die nordischen Götter spurlos verschwunden sind. An ihrer Stelle wartet eine noch gnadenlosere Instanz: der Tod selbst, der Euch als Werkzeug seines Gleichgewichts auserwählt hat.

Die Vision ist klar: Wer in dieser Welt überleben will, muss nicht nur die scharfen Klingen der Gegner fürchten, sondern auch die Gier anderer Spieler. Denn alles, was man in einer Runde erkämpft, steht auf dem Spiel – ein einziger Fehler, und die mühsam errungene Beute geht verloren.

Zwischen Hölle und Hoffnung: Alpha-Test und Zukunftspläne

Die ersten Eindrücke zeigen eine erbarmungslose Arena, in der PvP und PvE nahtlos ineinandergreifen. Spieler treten gegen monströse Kreaturen an, während sie gleichzeitig den Blick über die Schulter richten müssen – die größte Gefahr könnte von einem anderen Reaper kommen, der dieselben Schätze im Auge hat. Wer es rechtzeitig aus dem Schlachtfeld schafft, darf die Beute sichern und in seinem geheimen Lager aufrüsten, um besser vorbereitet in die nächste Runde zu ziehen.

Doch Wolcen Studio denkt über das PvP hinaus: Eine Einzelspieler-Kampagne soll später mehr über die verlassene Welt und das Schicksal der verschwundenen Gottheiten verraten. Außerdem sind Koop-Missionen geplant, die Gruppen von Spielern in den Kampf gegen das Chaos schicken. Noch ist unklar, ob Konsolen-Fans zum Zug kommen – derzeit richtet sich die Entwicklung ausschließlich an PC-Spieler auf Steam.

Für Neugierige gibt es bereits jetzt die Möglichkeit, Blut zu lecken: Die Alpha 3.1 läuft bis zum 24. August 2025 auf Steam und erlaubt ausgewählten Spielern einen ersten Blick in die Unterwelt. Wer einen Zugang ergattert, darf nicht nur kämpfen, sondern auch Feedback geben – und so die Zukunft dieses erbarmungslosen Action-RPGs mitgestalten.