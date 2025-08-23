Wenn ein Schulmädchen zum schwarzen Schaf wird

Konami hat auf der Gamescom 2025 nicht nur einen neuen Trailer zu „Silent Hill f“ enthüllt, sondern auch erstmals die englische Vertonung vorgestellt. Der Schauplatz ist ungewöhnlich für die Reihe: Japan in den 1960er-Jahren. Dort beginnt für die Schülerin Shimizu Hinako ein Albtraum, der von dichten Nebelschwaden und grotesken Kreaturen bevölkert wird.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Wahl der Hauptfigur ist bewusst ungewöhnlich. Hinako ist keine kampferprobte Heldin, sondern ein Teenager, der erst seinen Platz in der Welt sucht – und von seiner Umgebung kritisch beäugt wird. „Ein wenig scheint Hinako das schwarze Schaf der Gruppe zu sein“, berichtet GameStar-Redakteurin Leonie Ebisch nach ihrer vierstündigen Anspiel-Session auf der Messe. Mobbing, gesellschaftliche Rollenbilder und innere Konflikte könnten dabei eine größere Rolle spielen, als es auf den ersten Blick scheint.

Spannend ist außerdem die Sprachauswahl: Während im japanischen Original Konatsu Kato Hinako ihre Stimme leiht, übernimmt in der englischen Fassung Suzie Yeung. Fans können den Trailer bereits in beiden Varianten auf YouTube vergleichen – eine kleine, aber entscheidende Neuerung für die Atmosphäre.

Zwischen Fuchsmann und Parallelwelten – ist das noch Silent Hill?

Ein Kernmerkmal der Serie kehrt auch in Silent Hill f zurück: die unheimliche Parallelwelt. Doch diesmal trägt sie eine unverwechselbar japanische Handschrift. Traditionelle Architektur, surreale Farbspiele und Kreaturen, die direkt einem Volksmärchen entsprungen scheinen, sorgen für ein frisches, aber auch kontroverses Setting. Besonders ein mysteriöser „Fuchsmann“ hat in den ersten Previews für Aufsehen gesorgt und könnte sich zum ikonischen Monster entwickeln.

Doch so beeindruckend die Ästhetik wirkt, stellt sich die Frage: Ist es noch Silent Hill oder bereits etwas völlig Neues? Leonie Ebisch zieht ein gemischtes Fazit: „Rein ästhetisch hat diese Welt viel zu bieten – aber spielt das Spiel mit meinen Erwartungen oder weicht es einfach zu weit von dem ab, wofür die Serie steht?“

Klar ist: Konami wagt mit „Silent Hill f“ ein Experiment. Mehr Action, tiefere Charakterkonflikte und eine visuell einzigartige Welt könnten das Franchise neu definieren – oder es von seinen Wurzeln entfernen. Ob der Balanceakt gelingt, wird sich erst zum Release zeigen.