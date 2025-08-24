Ein geheimnisvoller Schauplatz im Herzen Arabiens

Wer dachte, die Reise durch Bagdad sei mit „Assassin’s Creed Mirage“ beendet, darf sich freuen: Ubisoft kündigte jetzt ein kostenloses Story-Update an. Der neue Inhalt führt Spieler in die historische Region AlUla, eine arabische Wüstenstadt voller Monumente und Mythen. Dort sollen neue Missionen warten, die Basims Abenteuer erweitern und zugleich ein bisher unerforschtes Kapitel der Serie aufschlagen.

Ubisoft betont, dass der DLC nicht nur die Story erweitert, sondern auch das Basisspiel aufwertet: Optimierungen im Gameplay und kleinere technische Verbesserungen sollen in einem Schwung mitgeliefert werden – und das ohne Zusatzkosten. Ein seltener Schritt in Zeiten, in denen Erweiterungen sonst oft mit Preisschildern versehen sind.

„Alles kostenlos“ – doch es steckt mehr dahinter

Für Gesprächsstoff sorgt allerdings der Hintergrund der Entwicklung. Bereits zuvor gab es Berichte, dass Saudi-Arabiens Public Investment Fund (PIF) Ubisoft bei der Finanzierung unterstützt habe. Laut Medienberichten sollte das Geld genau in neue Inhalte für „Mirage“ fließen – also in jenen DLC, der nun angekündigt wurde. Der Fonds gilt als Teil einer Diversifizierungsstrategie des Landes, das massiv in die Gamesbranche investiert.

Assassin's Creed Mirage players, we have a surprise coming your way later this year!



📖 New story chapter & missions set in 9th century AlUla

🎮 Gameplay improvements for the base game and the new location

🎁 All for free



Stay tuned! pic.twitter.com/8CjB3MRvfR — Assassin's Creed (@assassinscreed) August 23, 2025

Kritiker verweisen jedoch auf die problematische Rolle von PIF-Vorsitzendem Prinz Mohammed bin Salman, dessen Name eng mit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi verbunden ist. Ubisoft selbst kommentierte diese Vorwürfe bislang nicht. Fest steht: Der saudische Fonds hält bereits Anteile an namhaften Unternehmen wie Nintendo, EA, Capcom und Take-Two – der Spieleindustrie bleibt dieser Einfluss also nicht verborgen.

Fans können sich dennoch auf neue Inhalte freuen. In der Original-Review lobte Eurogamer „eine faszinierende neue Stadt und die Umsetzung einer klassischen Formel“ – mit dem Gratis-DLC dürfte dieser Ansatz noch einmal einen besonderen Schub erhalten.