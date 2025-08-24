Ein Hoffnungsträger mit Schattenseiten

Nach jahrelangem Chaos in der Entwicklung, mehreren Verschiebungen und sogar einem kompletten Studiowechsel steht nun endlich ein Termin fest: Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 erscheint am 21. Oktober 2025 für PC, Xbox Series X/S und PS5. Ein neuer Trailer auf der Gamescom ließ viele Herzen höher schlagen – düstere Straßen von Seattle, blutige Gefechte und die Rückkehr ikonischer Vampir-Mystik wecken Erinnerungen an den legendären Vorgänger.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Doch kaum war der Applaus verklungen, entfachte ein Sturm der Entrüstung. Grund dafür ist eine Entscheidung von Publisher Paradox: Zum Start gibt es drei Editionen – Standard, Deluxe und Premium. Nur wer die teuerste Fassung kauft, darf zwei zusätzliche Clans spielen: die charismatischen Toreador und die geheimnisvollen Lasombra. Fans sprechen bereits von „abgeschnittenem Content“ und fühlen sich an unrühmliche Beispiele aus der Branche erinnert.

„Als hätte Diablo Klassen versteckt“ – die Wut der Community

Der Ärger entzündet sich vor allem an der Symbolik. Clans sind im Vampire-Universum nicht bloß kosmetische Spielereien, sondern prägen Fähigkeiten, Dialogoptionen und ganze Spielstile. „Man stelle sich vor, Diablo hätte zum Release zwei Klassen ausschließlich hinter einer Paywall versteckt – der Aufschrei wäre ohrenbetäubend“, heißt es im Steam-Forum. Genau dieses Szenario fürchten viele Fans jetzt.

Das Problem: Selbst wer die Standardversion für 60 Euro kauft, hat das Gefühl, ein unvollständiges Spiel zu besitzen. Denn die Premium-Edition schlägt mit 90 Euro zu Buche, der zusätzliche DLC „Shadows and Silk“ kostet einzeln rund 20 Euro. Für viele ist das ein Bruch mit der Maskerade – allerdings nicht der im Spiel, sondern der zwischen Publisher und Spielergemeinschaft.

Und doch bleibt die Faszination. Trotz Preispolitik hoffen Fans, dass Bloodlines 2 ein würdiger Nachfolger des Kultklassikers wird – ein Spiel, das mit Entscheidungen, Atmosphäre und düsteren Geschichten überzeugt. Denn eines ist klar: Die Nacht in Seattle könnte legendär werden.