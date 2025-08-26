Für Battlefield 6 zückt EA die Werbetrommel

Rekorde, Hype und eine Beta, die alles überrollte

Kaum ein Shooter sorgte in den letzten Monaten für so viel Gesprächsstoff wie Battlefield 6. Schon die offene Beta entfachte einen regelrechten Sturm: Fast 100 Millionen Spielstunden sammelte die Community innerhalb von zwei Wochen. Noch bevor die Testphase endete, kletterten die Vorbestellungen auf Steam laut Branchenkennern auf über 800.000 – ein Umsatzpotenzial von rund 40 Millionen US-Dollar.

Endlich frisches Gameplay-Material von Battlefield 6
play-rounded-fill

Analyst Rhys Elliott zeigte sich überzeugt: „Battlefield 6 könnte nicht nur die Vorgänger, sondern auch viele Konkurrenz-Shooter abhängen, wenn der Marketing-Schwung bis September anhält.“ Dass EA diesen Schwung allerdings nicht dem Zufall überlassen wollte, zeigt nun eine Enthüllung, die aktuell für Diskussionen sorgt.

Denn hinter der großen Begeisterung steckt auch ein Marketingapparat, der seinesgleichen sucht. Der bekannte Call of Duty-Insider TheGhostOfHope berichtete via X, dass Electronic Arts gewaltige Summen für Influencer-Kooperationen in die Hand nahm – und das gleich auf mehreren Ebenen.

„Bis zu 300.000 Dollar“ – So teuer war die Show

Besonders eindrucksvoll war das Multiplayer-Reveal Ende Juli: Mehr als 400 Creator zeigten gleichzeitig mehrere Stunden Gameplay. Laut dem Insider gab es dabei „ein Minimum von 10.000 Dollar pro Teilnehmer“, während große Namen sogar Summen von „bis zu 300.000 Dollar“ erhielten. Einer der Beteiligten sprach vom „höchsten Betrag, den ich je für einen gesponserten Deal gesehen habe“.

Doch EA soll noch weiter gegangen sein. Auch Spieler, die über Monate hinweg an den internen „Battlefield Labs“-Tests teilnahmen, erhielten laut Berichten nicht nur Reisekosten, sondern regelmäßige Zahlungen. „Jeder, der am Battle-Royale-Modus arbeitet, wird großzügig entlohnt“, schrieb TheGhostOfHope – und warnte gleichzeitig: „Sei sehr vorsichtig, wer dieses Spiel anpreist und was die Person davon hat …“

Schon im Juli berichtete Insider Gaming über eine millionenschwere Influencer-Offensive des Publishers. Offenbar wurden nicht nur einzelne Creator angeworben, sondern auch ganze Agenturen engagiert, um den Hype auf allen Plattformen konstant hochzuhalten. Für EA hat sich der Einsatz bereits gelohnt: Der Aktienkurs kletterte dank der Battlefield 6-Euphorie zuletzt auf ein neues Allzeithoch.

Weitere Beiträge

NEWS
PCPLAYSTATIONXBOX

„Ihr nervt mich richtig“ – Fans laufen Sturm gegen Rockstars GTA-Strategie

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
PCPLAYSTATIONXBOX

„Wie eine Parodie“ – warum Gearbox bei Borderlands 4 den Tonfall ändert

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
PCPLAYSTATIONXBOX

Größer, vielfältiger, internationaler – gamescom 2025 bricht alle Rekorde

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
PCPLAYSTATIONXBOX

Trockenlegung oder Krieg – Eure Entscheidung: Anno 117 zeigt mit Albion neue Wege

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming
NEWS
PCPLAYSTATIONXBOX

„Schluss mit CoD-Gameplay“ – Battlefield 6 bremst das Tempo nach der Beta und Fan-Kritik radikal

Veröffentlicht am | Redaktion Gaming