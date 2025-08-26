Die Sehnsucht wächst – doch Rockstar schweigt

Seit über zehn Jahren warten Fans auf die Rückkehr nach Vice City, und die Spannung steigt mit jedem Tag, der uns dem Release am 26. Mai 2026 näherbringt. Schon die beiden Trailer von GTA 6, in denen die neuen Protagonisten Lucia und Jason vorgestellt wurden, ließen die Community in Jubel ausbrechen. Doch je größer die Vorfreude, desto dünner scheint die Geduld zu werden.

Statt neuer Informationen zum kommenden Blockbuster präsentierte Rockstar jüngst einen frischen Teaser – allerdings nicht zu GTA 6, sondern zu GTA Online. Über den offiziellen X-Account kündigte das Studio an, dass Autohändler Simeon nun satte Boni im Multiplayer-Modus ausschüttet. Für Online-Spieler mag das spannend sein, doch für jene Millionen, die nur auf Neuigkeiten zum sechsten Teil warten, war das wie ein Schlag ins Gesicht.

Simeon’s paying big bonuses in GTA Online.



Track down Export Requests for 3X GTA$ and RP, and earn 2X GTA$ and RP on all Simeon Contact Missions.



Reach employee of the month status by completing all Premium Deluxe Repo Work missions for a GTA$500K bonus: https://t.co/CSgQVGAYCe pic.twitter.com/A0OhAdqyIE — Rockstar Games (@RockstarGames) August 21, 2025

„Ich habe es satt“ – Fans zeigen die Zähne

Die Reaktionen auf den Teaser ließen nicht lange auf sich warten – und sie fielen deutlich aus. Unter Rockstars Post sammelten sich wütende Kommentare wie: „Ihr nervt mich richtig mit GTA Online. Bringt den sechsten Teil schneller raus.“ Ein anderer User wurde noch klarer: „Man, wann kommen endlich die Details zu GTA 6, die Hands-on-Tests mit Journalisten und all das? Ich habe es satt, immer nur GTA Online zu sehen.“

Doch Rockstar bleibt stur. Selbst auf der aktuellen gamescom schweigt das Studio beharrlich zu seinem kommenden Prestigeprojekt. Alle vermeintlichen Leaks oder angeblichen Infos in den sozialen Medien lassen sich daher schnell als Fakes entlarven. Stattdessen lenkt der Publisher den Fokus auf das zwölfjährige Jubiläum von GTA 5, das am 17. September gefeiert wird – eine weitere Erinnerung daran, wie lange sich die Community schon in Geduld üben muss.

Für die Fans heißt das: Abwarten und hoffen. Dass Rockstar gerne provozierend mit Erwartungen spielt, ist längst bekannt. Doch die Stimmen nach neuem Material werden lauter. Und irgendwann, so scheint es, muss auch Rockstar den Deckel lüften – sonst könnte der heiß ersehnte Hype kippen.