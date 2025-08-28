„Das fortschrittlichste PC-Erlebnis der Reihe“ – EA will abliefern

Electronic Arts hat große Worte gewählt – und die Fans hören genau hin. Laut Publisher soll Battlefield 6 auf dem PC „das fortschrittlichste Erlebnis in der Geschichte der Reihe“ bieten. Schon ein Blick auf den neuen Trailer zeigt, dass die Entwickler nicht kleckern, sondern klotzen wollen.

Herzstück sind die über 600 Einstellungsmöglichkeiten, mit denen Spieler ihr Schlachtfeld nach Belieben formen können. Von simplen Grafik-Schaltern über detaillierte Kameraoptionen bis hin zu speziellen Features wie Streamer- und Inkognito-Modus – hier bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt. Besonders spannend: Sogar kleinste Details wie HUD-Symbole oder Fadenkreuzfarben können angepasst werden, was Hardcore-Fans und E-Sport-Spieler gleichermaßen freuen dürfte.

Doch EA denkt nicht nur in Menüs. Ultrawide-Support sorgt dafür, dass Spieler auf breiten Monitoren das gesamte Schlachtfeld im Blick haben. Wer taktisch spielt, könnte damit entscheidende Vorteile erhalten – etwa, um Flankenangriffe rechtzeitig zu erkennen.

Technik-Paket mit Anti-Cheat-Waffe „Javelin“

Optisch will Battlefield 6 ebenfalls Zeichen setzen. 4K-Grafik kombiniert mit unbegrenzter Framerate soll das Spielgefühl so flüssig wie nie machen. Für viele Fans ist das ein Versprechen, das bei anderen Shootern bisher kaum eingelöst wurde. EA spielt damit die PC-Karte voll aus – vorausgesetzt, die Hardware der Spieler hält mit.

Für die Schattenseiten des Online-Gamings hat EA ebenfalls vorgesorgt: Das neue Anti-Cheat-System „Javelin“ wurde von Grund auf entwickelt und soll Betrügern den Spaß gründlich verderben. Die Entwickler betonen, dass man hier nicht auf Standardlösungen zurückgreift, sondern maßgeschneiderte Mechanismen einsetzt, die schon in Battlefield Labs erprobt wurden.

Zusätzlich werden modernste Grafiktechnologien wie Nvidia DLSS 4, Intel XeSS 2 und AMD FSR 4 unterstützt – ein klares Signal, dass Battlefield 6 technisch auf allen Ebenen punkten will. Der Startschuss fällt am 10. Oktober 2025 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Bis dahin wird die Spannung nur noch weiter steigen.