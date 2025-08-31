Ein Sale, der alles sprengt

Wenn Sony zu Rabattschlachten lädt, dann richtig: Im PlayStation Store läuft derzeit die Aktion „Auf die Plätze, fertig, PlayStation!“. Dahinter verbirgt sich eine der größten Rabattaktionen des Jahres. Über 2.700 Spiele wurden im Preis gesenkt, und wer sich durch das riesige Angebot klickt, findet auf jeder der mehr als 100 Seiten neue Titel.

Das Besondere: Manche Klassiker sind um fast den gesamten Kaufpreis reduziert. Das bedeutet, dass ihr für weniger als den Gegenwert eines Kinotickets einen vollwertigen Blockbuster ins Regal stellen könnt. Für viele Gamer ist das eine willkommene Gelegenheit, endlich Wunschlisten-Spiele abzuhaken, die zum Vollpreis vielleicht zu teuer waren.

Von Klassikern bis Geheimtipps – diese Deals lohnen sich

Die Auswahl ist schwindelerregend, doch ein paar Namen stechen sofort ins Auge. So gibt es etwa die Batman: Arkham Collection schon für 5,99 Euro – satte 90 Prozent günstiger. Auch Hogwarts Legacy (14,99 Euro) oder Red Dead Redemption 2 (14,99 Euro) sind zu Kampfpreisen zu haben. Für Rollenspielfans dürfte außerdem Ni no Kuni 2 spannend sein, das mit 86 Prozent Rabatt gerade einmal 9,79 Euro kostet.

Doch nicht nur die großen Namen sind im Angebot: Auch Indie-Perlen wie Cult of the Lamb oder Pacific Drive sind stark vergünstigt. Für Nostalgiker lohnt sich zudem ein Blick auf Persona 4 Golden, das für unter zehn Euro zu haben ist. Wer lieber moderne Action sucht, bekommt Cyberpunk 2077 oder Resident Evil Village zu Preisen, die man vor wenigen Monaten noch für unmöglich gehalten hätte.

Eines ist klar: Wer ein wenig stöbert, entdeckt in diesem Sale Schätze für jede Vorliebe. Gerade weil im Herbst viele neue Veröffentlichungen anstehen, bietet sich hier die perfekte Chance, die Wartezeit mit günstigen Highlights zu überbrücken.