Endlich frisches Gameplay-Material von Battlefield 6

Wenn Warten zum größten Endgegner wird

Am 10. Oktober fällt der Startschuss für Battlefield 6 – und mit ihm wächst die Sorge vieler Spieler, wieder minuten- oder gar stundenlang vor dem Bildschirm festzuhängen. Server-Warteschlangen sind seit Jahren das leidige Begleitproblem großer Online-Releases. Kaum ist ein Blockbuster draußen, bricht der erste Ansturm los, und statt Action gibt’s Frust.

play-rounded-fill

Gerade Serien wie Battlefield, die auf riesige Schlachten und schnelle Gefechte setzen, leiden besonders, wenn Spieler erst durch eine virtuelle Warteschlange müssen, bevor sie überhaupt ins Match einsteigen können. Entwickler DICE kennt diese Kritik und geht deshalb einen ungewöhnlich konsequenten Weg: Schon Monate vor Release werden Stresstests gefahren, die weit über übliche Standards hinausgehen.

„Eine Million oder vier Millionen – wir simulieren alles“

Wie Technical Director Christian Buhl im Gespräch mit Comic Book erklärte, hat man aus der offenen Beta wichtige Lehren gezogen: „Dank des Erfolgs unserer offenen Beta haben wir unsere Prognosen stark angepasst. Alles, was ich über Stabilität und Leistung gesagt habe, gilt auch für die Server.“

Hinter den Kulissen lässt DICE nichts anbrennen. Die Server werden so belastet, als würden sich Millionen Spieler gleichzeitig einloggen – selbst Szenarien mit vier Millionen gleichzeitigen Verbindungen gehören zu den Simulationen. Das führt zu Abstürzen, doch genau das sei laut Buhl der Plan: „Ist etwas während unserer Tests kaputtgegangen, reparieren wir es. Wir fügen Maschinen hinzu, optimieren das System und wiederholen das so lange, bis wir die Werte erreichen, die wir zum Start erreichen müssen.“

Das große Ziel klingt fast schon zu schön, um wahr zu sein: Warteschlangen sollen zum Release im Oktober nicht einmal notwendig sein. Zwar will DICE das System als Absicherung im Hintergrund behalten, doch Buhl ist optimistisch: „Wir werden sie immer als Tool haben, aber wir planen, sie zum Start nicht mehr zu brauchen.“

Ob diese mutige Prognose hält, zeigt sich erst am Release-Tag – doch sollte sie stimmen, könnte Battlefield 6 nicht nur durch seine Gefechte, sondern schon beim Login Geschichte schreiben.

