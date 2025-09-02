Die Demo ist da! – früher Start ins Römische Reich

Noch bevor Anno 117: Pax Romana am 13. November offiziell veröffentlicht wird, können Fans der traditionsreichen Aufbaureihe schon einmal reinschnuppern. Seit dem 2. September steht eine kostenlose Demo zur Verfügung, die bis zum 16. September um 12 Uhr gespielt werden kann. Danach schließt Ubisoft das Tor zur Antike wieder – und zwar endgültig.

Die Testversion ist nur auf dem PC erhältlich, wahlweise über Steam oder Ubisoft Connect. Dort genügt ein Klick auf den blauen Button „Demo herunterladen“ bzw. „Jetzt spielen“, um das Mini-Abenteuer zu starten. Viel Zeit bleibt allerdings nicht: Wer neugierig ist, sollte schnell zuschlagen.

Nur eine Stunde – und alles zählt

Die Demo gewährt exakt 60 Minuten Spielzeit, unabhängig davon, wie weit ihr im Aufbau eures Reichs kommt. Wer taktisch clever plant und schnell expandiert, sieht also mehr vom kommenden Strategietitel als gemütliche Spieler, die sich jeden Schritt in Ruhe überlegen. Nach Ablauf der Stunde wird die Partie automatisch beendet.

Inhaltlich bietet die Demo die gleichen Schauplätze, die viele Besucher bereits von der gamescom 2025 kennen: das römische Kernland Latium sowie Albion, die geheimnisvolle Insel der Kelten. Dort dürfen Spieler erste Siedlungen gründen, expandieren und das Fundament ihres Reichs legen – nur eben in begrenztem Umfang.

Was fehlt, ist noch unklar. Ubisoft betont, dass nicht alle Features der Vollversion enthalten sind. Doch der Einblick dürfte reichen, um die Vorfreude auf den Release im November weiter anzuheizen. Für Fans heißt es also: „Spielt schnell, spielt klug – und lasst euch nicht vom Timer ausbremsen.“