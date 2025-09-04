Wenn Horror zum Gesprächsthema wird

Mit Cronos: The New Dawn meldet sich das polnische Entwicklerstudio Bloober Team zurück – und diesmal nicht mit einem Remake, sondern mit einer eigenen, ambitionierten Marke. Seit der Enthüllung auf der Gamescom 2025 gilt der Titel als einer der spannendsten Vertreter des Survival-Horrors. Schon die ersten Gameplay-Demos riefen Vergleiche mit Dead Space und Resident Evil hervor: klaustrophobische Gänge, beklemmende Geräuschkulissen und eine Sci-Fi-Optik, die sofort Unbehagen erzeugt.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die Erwartungen waren entsprechend hoch – und der Release hat die Community nicht kaltgelassen. Während Magazine wie Windows Central und GamingBible das „intensive Tempo“ und die „tief verwurzelte Erzählung“ loben, zeigen sich andere Medien zurückhaltender. Doch gerade dieser Mix macht das Spiel zu einem der meistdiskutierten Horrortitel der letzten Monate. Ein Redakteur von Shacknews formulierte es so: „Cronos könnte Bloobers stärkste Original-IP sein.“

Zwischen Begeisterung und Skepsis – die Spieler urteilen

In den Foren und Kommentarspalten zeichnet sich ein zweigeteiltes Bild ab. Viele Spieler feiern die bedrückende Grafik, die cleveren Rätsel und das fordernde Survival-Gameplay. Auf Reddit schwärmen Fans etwa von der „erschreckend intensiven Soundkulisse“, die jede Bewegung im Dunkeln unheimlich wirken lässt. Gleichzeitig gibt es Stimmen, die vorsichtig bleiben. Kritik entzündet sich vor allem am Kampfsystem und der Frage, ob die Kreaturen im Spiel wirklich genug Eigenständigkeit besitzen.

Doch selbst Skeptiker gestehen dem Studio Mut zu. Nach Jahren, in denen Bloober vor allem durch Projekte wie das Silent Hill 2 Remake Schlagzeilen machte, wagt das Team mit Cronos nun ein eigenes Universum. Das ist mehr als nur ein Experiment – es ist der Versuch, eine neue Horror-Legende zu schaffen. Oder wie ein Spieler es zusammenfasste: „Egal ob Meisterwerk oder nicht – Cronos zeigt, dass Bloober nicht mehr im Schatten anderer Marken bleiben will.“

Ob das Spiel am Ende als Klassiker gefeiert wird oder nur als mutiger Zwischenschritt in Erinnerung bleibt, wird sich erst mit der Zeit zeigen. Doch eines steht schon jetzt fest: Cronos: The New Dawn hat die Horror-Szene wachgerüttelt – und darüber wird noch lange gesprochen werden.