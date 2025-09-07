Lara Croft bekommt ein neues Gesicht – und diesmal für Prime Video

Es war lange ein Hin und Her, doch jetzt ist es fix: Amazons geplante „Tomb Raider“-Serie startet Anfang 2026 in die Produktion. Damit scheint auch der angepeilte Serienstart im Jahr 2027 so gut wie sicher. Die Kultfigur Lara Croft, die bereits von Angelina Jolie und Alicia Vikander im Kino verkörpert wurde, erhält diesmal ein völlig neues Kapitel – in Serienform. Und die Wahl der Hauptdarstellerin dürfte Fans von „Game of Thrones“ sofort elektrisieren: Sophie Turner schlüpft in die Rolle der ikonischen Schatzjägerin.

Die Britin, die vielen als Sansa Stark in Erinnerung geblieben ist, darf nun in die actionreiche Haut der Videospiellegende schlüpfen. Schon vor einem Jahr wurde ihr Engagement bekannt, nun gibt es endlich einen konkreten Produktionsbeginn: Am 19. Januar 2026 sollen die Kameras rollen. Für viele Fans eine Erleichterung, nachdem zuvor schon Gerüchte die Runde machten, das Projekt sei ins Stocken geraten oder gar eingestellt worden.

Hinter den Kulissen: Von „Fleabag“ bis „Shogun“ – starke Namen für ein schwieriges Projekt

Sophie Turner is getting jacked for her new role as Lara Croft in the upcoming live-action ‘TOMB RAIDER’ series. 💪🏻 pic.twitter.com/6TpmjQS41x — westerosies (@westerosies) May 20, 2025

Doch warum dauerte es so lange, bis „Tomb Raider“ wirklich in Fahrt kam? Hauptverantwortlich für die Entwicklung ist „Fleabag“-Star Phoebe Waller-Bridge, die seit 2019 bei Amazon unter Vertrag steht. Insider berichten jedoch, dass es Schwierigkeiten bei der Drehbuchentwicklung gab – gleich zwei Autorenteams sollen zuvor gescheitert sein. Nun scheint mit Chad Hodge, bekannt durch Serien wie „Wayward Pines“, endlich der entscheidende Partner gefunden zu sein. Gemeinsam mit Waller-Bridge wird er als Showrunner fungieren.

Auch auf Regie-Ebene ist Amazon hochkarätig besetzt: Jonathan Van Tulleken, zuletzt für die gefeierte Serie „Shogun“ verantwortlich, übernimmt die Inszenierung. Er bringt nicht nur Erfahrung mit großen historischen Stoffen, sondern war auch an „Blade Runner 2099“ beteiligt – einem weiteren Prestigeprojekt von Amazon. Damit stehen die Chancen gut, dass die Serienversion von Lara Croft nicht nur optisch, sondern auch erzählerisch Maßstäbe setzt.

Fans dürfen sich also auf eine Neuinterpretation freuen, die sowohl die ikonischen Elemente der Spiele aufgreift als auch mit frischen Impulsen überrascht. Ob Sophie Turner als Lara Croft überzeugen wird, erfahren wir wohl 2027 – wenn die Abenteurerin auf Prime Video ihre nächste große Schatzsuche beginnt.