Insel der Masken – warum Awaji mehr als nur Kulisse ist

Ubisoft wagt mit Claws of Awaji den Sprung in ein Setting, das selbst erfahrene Assassinen herausfordert. Die Erweiterung führt nach Awaji, eine abgeschottete Insel im Japan des 16. Jahrhunderts, die mit Sümpfen, dichten Dschungeln und geheimen Siedlungen eine Atmosphäre wie aus einem Ninja-Thriller erzeugt. Wer glaubt, alles schon gesehen zu haben, wird überrascht: Gegner tarnen sich als einfache Bürger, Fallen lauern in Gassen und jeder Schritt kann ein Hinterhalt sein.

Besonders spannend ist der erzählerische Ansatz. Statt nur „mehr vom Gleichen“ zu bieten, greift Ubisoft tief in die Trickkiste: Awaji wird zur Bühne für einen Machtkampf um Loyalität und Verrat. Naoe folgt Gerüchten um eine mysteriöse Shinobi, deren Geschichte die bisherigen Ereignisse direkt auf den Kopf stellt. Schon vor Release sorgte das Studio mit Andeutungen für Spekulationen – laut Ubisoft-Community-Updates erwartet uns „eine Wendung, die den Kurs des Endgames neu definiert“.

Assassin’s Creed Shadows DLC: Das müsst ihr wissen

Das Wichtigste zuerst: Release am 16. September 2025. Vorbesteller von Shadows erhalten die Erweiterung kostenlos, alle anderen zahlen 25 Euro. Allerdings gibt es klare Voraussetzungen: Ihr müsst die Hauptgeschichte beendet und die finalen Quests von Naoe und Yasuke abgeschlossen haben. Ubisoft betont, dass Claws of Awaji fest ins Endgame eingebunden ist und nicht als „Nebenepisode“ funktioniert.

Spielerisch warten mehr als zehn Stunden neuer Inhalte. Mit dabei ist der Bo-Stab, eine flexible Waffe mit schneller Komboführung, die perfekt für Crowd-Control geeignet ist. Neben gewöhnlichen Varianten gibt es auch legendäre Fassungen – diese sind jedoch nur in den Festungen der DLC-Insel zu finden. Wer sie alle will, muss sich durch besonders knackige Missionen schlagen.

Praktischer Hinweis für alle, die pausiert haben: Seit Launch hat Ubisoft Shadows mit New Game+, höheren Level-Caps und zusätzlichen Schwierigkeitsgraden erweitert. Empfehlenswert ist es, Level 60 erreicht zu haben, bevor ihr euch nach Awaji wagt – sonst drohen Bossgegner, die selbst Veteranen ins Schwitzen bringen.