Ein Patch, der mehr verändert, als man denkt

Kaum ein anderes Spiel der letzten Jahre wurde so oft nachgebessert wie Cyberpunk 2077. Fünf Jahre nach Release hat Entwickler CD Projekt Red nun erneut ein Update veröffentlicht, das in Version 2.31 einige unscheinbare, aber wirkungsvolle Anpassungen bringt. Neben technischen Feinschliffen und Bugfixes gibt es auch neue Features, die den Alltag in Night City spürbar angenehmer machen.

Ein Highlight ist die erweiterte Autopilot-Funktion. Wer im Fahrzeug ein Ziel markiert, kann sich nun entspannt zurücklehnen: Das Auto schlängelt sich selbstständig durch den Verkehr, weicht Hindernissen aus und überholt andere Wagen – nur rote Ampeln sind weiterhin kein Grund für einen Stopp. Ergänzt wird das Update durch Verbesserungen am Fotomodus. Sämtliche Posen stehen jetzt unabhängig vom gewählten Geschlecht zur Verfügung, zudem lassen sich Figuren leichter auf Objekten positionieren.

Doch trotz all dieser Neuerungen sorgt vor allem ein anderes Detail für Begeisterung in der Community – ein Ärgernis, das viele gar nicht mehr auf dem Schirm hatten.

Vignette verschwindet – und die Fans jubeln

Besonders auf Reddit wird ein Feature gefeiert, das auf den ersten Blick unscheinbar wirkt: Die Möglichkeit, die Vignette auszuschalten. Dieses abgedunkelte Bildschirmrändern sollte ursprünglich die HUD-Anzeigen hervorheben, führte aber vor allem in geduckter Haltung zu unnötig dunklen Szenen.

Die Reaktion der Fans ist eindeutig. User BaconNamedKevin schreibt: „Oh mein Gott, na endlich.“ Für viele Spieler ist es eine kleine Revolution, da bislang nur Mods Abhilfe schaffen konnten. Endlich ist die Option offiziell im Spiel vorhanden – wenn auch etwas versteckt in den Einstellungen.

Dass ein solches Detail nach fünf Jahren noch nachgereicht wird, zeigt, wie konsequent CD Projekt Red weiter an Cyberpunk 2077 feilt. Für viele Fans ist es Grund genug, Night City noch einmal einen Besuch abzustatten. Oder, wie ein Spieler treffend kommentierte: „Es ist nur eine Kleinigkeit – aber genau die macht jetzt Lust, Cyberpunk wieder zu starten.“