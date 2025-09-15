Zwischen Hoffnung und Unsicherheit

Kaum ein anderes Spiel wird derzeit so heiß diskutiert wie Grand Theft Auto 6. Ursprünglich für Mai 2026 angekündigt, könnte das nächste Kapitel der legendären Reihe laut jüngsten Insider-Stimmen doch noch länger auf sich warten lassen. Im Podcast von Insider Gaming erklärte Branchenkenner Tom Henderson, er habe Zweifel, dass Rockstar den geplanten Termin einhalten könne.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Zwar betonte Henderson, die Informationen seien noch nicht belastbar genug für einen offiziellen Bericht, doch sein Bauchgefühl gehe in eine klare Richtung: Mai 2026 könnte zu früh sein. Für Fans klingt das nach einem möglichen Déjà-vu, schließlich hatte Rockstar schon einmal den Release nach hinten verschoben – mit dem Ziel, höchste Qualität zu garantieren.

Besonders spannend: Henderson deutete an, dass eine Verschiebung im Rahmen der nächsten Geschäftszahlen von Publisher Take-Two öffentlich werden könnte. Ein denkbarer Zeitpunkt wäre Ende November – also ziemlich bald. Genau ein Jahr Vorlauf wäre dann möglich, bevor das Spiel im Oktober 2026 in die Regale käme.

„Wir wollen Perfektion“ – Warum Rockstar so zögert

Offiziell gilt der 26. Mai 2026 weiterhin als Startdatum für die PS5- und Xbox-Series-Versionen. Doch viele Branchenbeobachter halten es für realistisch, dass Rockstar noch einmal mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte. Schließlich gilt GTA 6 schon jetzt als Mammutprojekt, das nicht nur Fans, sondern die gesamte Spieleindustrie in Atem hält.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Rockstar selten halbe Sachen abliefert. Schon bei GTA 5 nahm sich das Studio zusätzliche Monate, bevor der Blockbuster veröffentlicht wurde – und das Ergebnis zählt bis heute zu den erfolgreichsten Games aller Zeiten. Diese Erfahrung stärkt den Eindruck, dass eine erneute Verschiebung eher Qualitätsanspruch als Planlosigkeit wäre.

Tom Henderson machte zudem klar, dass seine Einschätzungen auf Gerüchten basieren, die er selbst nicht verifizieren konnte. Dennoch hat er in der Vergangenheit mit vielen seiner Prognosen richtiggelegen. Für Spieler bedeutet das: Auch wenn noch nichts bestätigt ist, sollte man die Möglichkeit im Hinterkopf behalten.

Ob Mai oder Oktober – sicher ist, dass Rockstar keinen unfertigen Titel veröffentlichen wird. Sollte das Studio erneut den Starttermin nach hinten schieben, wäre es wohl vor allem ein Signal an die Community: GTA 6 soll nicht einfach nur erscheinen, es soll Maßstäbe setzen.