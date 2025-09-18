„Ein Aufschrei, der nicht zu überhören war“ – Fans erzwingen Kurswechsel

Zehn Jahre Entwicklungszeit, zahllose Verzögerungen und unzählige Gerüchte – Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ist seit Langem eines der meistdiskutierten Rollenspiele. Als Entwickler The Chinese Room und Publisher Paradox auf der Gamescom verkündeten, dass zwei der sechs spielbaren Clans nur gegen Aufpreis verfügbar sein sollten, kippte die Stimmung jedoch abrupt. Selbst ein erklärendes Interview mit IGN konnte die Wogen nicht glätten.

Die Reaktion der Fans fiel eindeutig aus: Viele warfen den Verantwortlichen „Gier“ vor und fürchteten, ein Grundpfeiler der Reihe werde geopfert. Nun haben die Macher zurückgezogen und bestätigt, dass alle Clans – Brujah, Tremere, Banu Haqim, Ventrue, Lasombra und Toreador – im Basisspiel enthalten sein werden. Damit können Spieler von Anfang an frei entscheiden, ob sie lieber rebellische Schläger, intrigante Blutmagier oder verführerische Strippenzieher verkörpern wollen.

Für viele Fans ist dieser Schritt mehr als nur eine Korrektur. Er gilt als ein Zeichen, dass die Community nach Jahren des Wartens tatsächlich Einfluss nehmen kann.

„Von Nostalgie bis Premium“ – Diese Editionen erwarten euch

Neben der Clan-Entscheidung haben Paradox und The Chinese Room auch die Inhalte der verschiedenen Editionen enthüllt. Die Standardfassung erscheint am 21. Oktober für rund 60 Euro, digital und als physische Day-One-Version mit einem besonderen Bonus: dem Bloodlines Nostalgia Jukebox-Soundtrack.

Wer mehr möchte, greift zur Deluxe-Edition für 70 Euro. Diese enthält neben dem Spiel ein kosmetisches Paket namens Santa Monica Memories. Am umfangreichsten fällt jedoch die Premium-Edition aus. Für 90 Euro gibt es ein Steelbook, ein Tagebuch, fünf Charakterkarten und den Erweiterungspass. Digital ist das Paket ebenso erhältlich – inklusive der geplanten Story-DLCs.

Die Erweiterungen hören auf die Namen Loose Cannon (2. Quartal 2026) und The Flower & the Flame (3. Quartal 2026). Während Loose Cannon die brutale Jagd des Brujah-Sheriffs Benny beleuchtet, dreht sich The Flower & the Flame um die düstere Kunst von Toreador-Primogen Ysabella. Beide Add-ons sind einzeln für 15 Euro erhältlich, zusammen mit dem Kosmetikpaket kostet der Expansion Pass 35 Euro.