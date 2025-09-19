Ein Traum, den die Fans nie aufgegeben haben

Als „Cyberpunk 2077“ im Jahr 2020 auf den Markt kam, war die Erwartungshaltung gigantisch. Trotz des chaotischen Starts mit Bugs und Performance-Problemen mauserte sich das Sci-Fi-Epos zum Kult-Rollenspiel. Doch eines fehlte schmerzlich: ein Multiplayer-Modus. Zwar war ein Online-Part immer wieder im Gespräch, doch letztlich wurde die Idee auf Eis gelegt. Sehr zum Bedauern vieler Spieler, die sich von Night City eine gemeinsame Zukunft im Netz erträumt hatten.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Genau dieser Wunsch könnte sich nun erfüllen. Hinweise aus neuen Jobanzeigen von Entwickler CD Projekt RED lassen vermuten, dass der Nachfolger „Cyberpunk 2“ genau dort ansetzt, wo der erste Teil seine größte Leerstelle hatte. Fans hoffen, dass die Welt diesmal nicht nur Solo erlebt werden muss. Sondern echte Interaktionen mit anderen Spielern möglich sein werden.

„Lead Network Engineer gesucht“ – mehr als nur ein kleiner Hinweis

Die Spekulationen rund um einen Multiplayer-Modus sind nicht aus der Luft gegriffen. CD Projekt RED sucht laut aktuellen Stellenausschreibungen nach Spezialisten, die explizit an Online-Features arbeiten sollen. Der Posten eines Lead Network Engineers, der ein Team leiten soll, das sich mit der Entwicklung und Optimierung von Multiplayer-Systemen für „Cyberpunk 2“ beschäftigt.

We’re hiring for The Witcher and Cyberpunk in North America!



🎮 Lead Producer for Project Sirius



🎮 Lead Producer for Cyberpunk 2



🎮 Lead Technical Producer



🎮 Lead AI Engineer



🎮 Lead Technical Animator



🎮 Senior Engine Programmer



🎮 Lead Network Engineer



Apply here:… pic.twitter.com/UlkDQUrjtX — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) September 17, 2025

Auch andere Ausschreibungen deuten in die gleiche Richtung. Zwischen den Zeilen zeichnet sich ab, dass die Entwickler diesmal kein halbherziges Experiment wagen, sondern den Multiplayer von Grund auf in die DNA des Spiels einbauen wollen. Noch fehlt zwar eine offizielle Bestätigung, doch die Zeichen stehen eindeutig auf „mehr Spieler, mehr Möglichkeiten“.

Für die Community wäre das ein historischer Schritt: Night City nicht nur als Einzelkämpfer zu durchstreifen, sondern gemeinsam. Ob in Missionen, Kämpfen oder einfach beim Erkunden der neonleuchtenden Metropole. Sollte sich dieser Verdacht bewahrheiten, würde „Cyberpunk 2“ nicht nur an die Stärken des Vorgängers anknüpfen, sondern auch einen der größten Fanträume Realität werden lassen.