Zwischen Umbruch und Unsicherheit: RBTV im Wandel

Die Nachricht schlug in der Community ein wie ein Blitz. Kaum war verdaut, dass Game Two nicht mehr bei ZDFneo fortgesetzt wird, folgte die nächste Ankündigung der Rocket Beans: Ein offizielles Video und ein begleitender Blogpost zeichneten ein Bild der Zukunft – und enthielten eine bittere Botschaft. Mehrere Mitarbeiter müssen das Unternehmen verlassen.

Offiziell nennt RBTV keine Namen, da nicht alle Betroffenen in der Öffentlichkeit stehen möchten. Dennoch wurden im Subreddit schnell erste Entlassungen bestätigt. Für viele Fans ist es ein schwerer Schlag, denn die Rocket Beans galten über Jahre hinweg als eingespieltes Kollektiv, das trotz aller Hürden immer wieder kreative Formate hervorbrachte.

Die Hintergründe der Kündigungen liegen vor allem in den Veränderungen des Geschäftsmodells. Mit dem Wegfall von Game Two fehlen Einnahmen und Reichweite, die bisher entscheidend für die Stabilität waren. Der Sender muss sich neu erfinden – und dieser Neuanfang fordert Opfer.

„Danke für die Zeit“ – bekannte Bohnen verabschieden sich

Zu den Namen, die nun offen genannt werden, zählen Michael „Krogi“ Krogmann, Viet Nguyen, Melina Deschke, Annabell Klindzan und Ricardo Böttcher. Viele von ihnen haben über Jahre hinweg das Bild von RBTV geprägt – ob vor der Kamera, in der Regie oder hinter den Kulissen.

In persönlichen Statements lassen die ehemaligen Mitarbeiter ihre Zeit Revue passieren. Dankbarkeit und Stolz schwingen mit, doch auch Enttäuschung über den plötzlichen Schnitt ist spürbar. Manche blicken bereits auf neue Projekte, andere wirken überrascht und brauchen Zeit, um den Abschied zu verarbeiten.

Die Reaktionen der Fans zeigen, wie tief die Verbindung zu den Rocket Beans ist. Unter den Blogbeiträgen und in den sozialen Medien sammeln sich zahlreiche Kommentare, die von Respekt, Mitgefühl und Anerkennung zeugen. Viele verabschieden sich von den „Bohnen“ mit warmen Worten – und betonen, dass sie diese Weggefährten, die teilweise ein Jahrzehnt oder länger zum Team gehörten, nicht vergessen werden.

So bleibt am Ende ein schmerzhafter, aber auch ein symbolträchtiger Umbruch: Die Rocket Beans richten sich neu aus, doch die Abgänge hinterlassen Spuren – in den Formaten, im Team und vor allem in den Herzen der Community.