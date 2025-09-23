„Nur ein Teaser?“ – Kojima hält die Fans im Ungewissen

Wenn Hideo Kojima ein neues Projekt enthüllt, rechnet die Gaming-Welt mit Überraschungen. Sein neuester Coup: „OD Knock“, ein Horrorspiel, das in Zusammenarbeit mit den Xbox Game Studios entsteht. Der frisch veröffentlichte Trailer zeigt Schauspielerin Sophia Lillis, die im Dunkeln eine Kerze anzündet – nur um Sekunden später von unheimlichen Händen gepackt zu werden. Mehr verrät Kojima nicht, und genau dieses Spiel mit der Andeutung hat schon beim „PT“-Teaser für Furore gesorgt.

Das Projekt wurde bereits 2023 angekündigt, damals jedoch in Form kryptischer Andeutungen. Nun sehen die Zuschauer Szenen, die stark nach echtem Gameplay aussehen. Ob es sich tatsächlich um spielbare Passagen handelt oder um Szenen in der Unreal Engine, lässt Kojima offen. Fest steht: Die detailreiche Mimik und die flüssigen Animationen sorgen für Gänsehaut.

Der Entwickler nutzt damit erneut ein Rezept, das er perfektioniert hat: so wenig wie möglich verraten und die Neugier ins Unermessliche steigern. Schon jetzt rätseln Fans, ob „OD Knock“ eine spirituelle Fortsetzung von „PT“ darstellt – jenem legendären Playable Teaser, der nie in ein fertiges „Silent Hill“ mündete, aber dennoch Kultstatus erreichte.

„Von PT bis Physint“ – Kojima spannt ein Netz voller Geheimnisse

Die Veröffentlichung des Trailers war Teil eines Livestreams, bei dem es ursprünglich um das „Death Stranding“-Universum ging. Neben einem geplanten Film mit dem renommierten Studio A24 und einer animierten Spin-off-Serie namens „Death Stranding: Mosquito“ sprach Kojima auch über sein noch in der Konzeptphase befindliches Projekt „Physint“, das exklusiv für die Playstation entsteht.

Gerade dieser Mix macht Kojima so einzigartig: Er inszeniert Spiele, Filme und Serien als zusammenhängendes Universum, das Fans stetig neue Facetten entdecken lässt. Dass „OD Knock“ nun auf der Xbox erscheint, markiert zugleich eine spannende Wende – und zeigt, wie breit Kojima Productions inzwischen aufgestellt ist.

Die Reaktionen lassen jedenfalls keinen Zweifel: Der neue Trailer hat den Hype um „OD Knock“ erneut angeheizt. Ob es das nächste große Horror-Meisterwerk wird, bleibt abzuwarten. Doch wie schon bei „PT“ liegt die Stärke weniger im Gezeigten, sondern im Unausgesprochenen. Kojima hat wieder einmal geschafft, dass die Welt über sein Spiel spricht – ohne wirklich zu wissen, was sie erwartet.