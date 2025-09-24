Feuer und Rache: Der Dezember bringt Pandora zurück ins Rampenlicht

Ubisoft hat es offiziell gemacht: Am 19. Dezember 2025 erscheint mit From the Ashes die erste große Erweiterung für Avatar: Frontiers of Pandora. Der Termin ist nicht zufällig gewählt – am selben Tag läuft James Camerons nächstes Kinoepos Avatar: Fire and Ash an. Für Fans von Pandora bedeutet das: gleich doppelter Grund zur Freude.

Die neue Geschichte setzt kurz nach den Ereignissen des Hauptspiels an und stellt eine frische Hauptfigur in den Mittelpunkt: So’lek, ein gestandener Na’vi-Krieger aus dem Tr’ong-Clan. Die Beschreibung klingt düster und verheißungsvoll: „Eywa hat dich verlassen. So’leks Reise beginnt in Feuer und Rache.“ Der Clan-Krieger muss nicht nur seine Familie schützen, sondern auch den Kampf gegen eine neue Bedrohung aufnehmen.

Die RDA verbündet sich in der Erweiterung mit dem mysteriösen Ash-Clan – ein Pakt, der Pandora ins Chaos stürzen könnte. Für So’lek beginnt damit eine Mission, die weit über persönliche Rache hinausgeht und über das Schicksal ganzer Völker entscheidet.

Zwischen Kritik und Faszination: So steht das Hauptspiel heute da

Schon beim Release im Dezember 2023 spaltete Avatar: Frontiers of Pandora die Community. Tester vergaben damals eher durchmischte Kritiken wie: „Avatar: Frontiers of Pandora ist solide, aber nicht begeisternde Far-Cry-Action in einer durchdachten und optisch umwerfenden Welt.“ Besonders die Detailverliebtheit in Flora und Fauna sorgte für Begeisterung. „In dieser Dichte hat sich noch nie jemand Gedanken insbesondere um die Pilz- und Pflanzenleben einer fremden Welt gemacht. Dafür gebührt Massive Applaus.“

Mit From the Ashes könnte Ubisoft nun die Chance nutzen, diese Kritikpunkte auszuräumen. Ob So’leks Reise aus Feuer und Rache nicht nur visuell, sondern auch spielerisch zündet, wird sich im Dezember zeigen – passend zum Start von Camerons nächstem Kinoabenteuer.