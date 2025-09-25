„Logan zerreißt die Bühne“ – Marvels Wolverine sorgt für Aufsehen

Das wohl lauteste Raunen ging durch die Reihen, als Insomniac Games erstmals echtes Gameplay zu Marvel’s Wolverine präsentierte. Logan ist nicht nur im Straßenanzug zu sehen, sondern auch im klassischen gelben Outfit samt Maske – ein Fanservice, der viele Herzen höherschlagen ließ. Dazu gab es brutale Kämpfe, blutige Action und Cameos von X-Men-Größen wie Mystique, Omega Red und einem gewaltigen Sentinel. Der Startschuss fällt im Herbst 2026 exklusiv auf der PlayStation 5.

Doch Wolverine war nicht der einzige Kracher. Saros, das neue Projekt von Housemarque, brachte frischen Wind in die Show. Mit schnellen Bullet-Hell-Gefechten und einem Third-Person-Ansatz erinnert es an den Flow von Returnal – nur noch wilder und dichter inszeniert. Release ist am 20. März 2026, ein Termin, den sich Action-Fans dick im Kalender markieren sollten.

Auch alte Marken meldeten sich zurück: Battlefield 6 stellte seine Solo-Kampagne vor, die am 10. Oktober erscheint, während Microsoft Flight Simulator 2024 am 8. Dezember seinen Landeanflug auf der PS5 startet – ein echter Paukenschlag, da die Serie bisher als Xbox-Domäne galt.

„Ein Februar wie kein anderer“ – wenn Blockbuster um Termine kämpfen

Besonders heiß wird es 2026 zu Jahresbeginn, denn gleich mehrere Hochkaräter drängen in den Release-Kalender. Nioh 3 erscheint am 6. Februar und setzt auf eine epische Geschichte rund um Tokugawa Takechiyo, der im Konflikt mit seinem Bruder Kunimatsu steht – eine Reise durch Zeit, Verrat und Macht.

Nur wenige Tage zuvor, am 30. Januar, startet Code Vein 2 und bringt die Anime-Soulslike-Fans zurück ins düstere Action-Rollenspiel.

Damit nicht genug: Crimson Desert von Pearl Abyss betritt am 19. März 2026 die Bühne, und auch Zero Parades – For Dead Spies von den Disco-Elysium-Machern sorgt mit seinem paranoiden Agentensetting für Schlagzeilen. Wer hingegen Retro-Cyberpunk liebt, bekommt am 5. Februar das frisch aufpolierte Deus Ex Remastered.

Abgerundet wurde die State of Play durch kleinere, aber spannende Enthüllungen: Ein neues Halloween-Spiel von Illfonic für September 2026, das schräge Roguelite Let It Die: Inferno im Dezember und sogar ein PS5-exklusiver Controller im God-of-War-Design zum 20. Jubiläum.

Fazit: Sony hat geliefert – und 2026 wird für PlayStation-Fans zum echten Marathonlauf voller Kracher, Nostalgie und Überraschungen.