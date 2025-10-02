„Jedes Mal, wenn ich eine neue Idee habe…“ – Warum die Kult-Oma genug hat

Sie ist zur Ikone der Gaming-Welt geworden: Shirley Curry, besser bekannt als die „Skyrim-Oma“. Mit warmherzigen Let’s Plays und liebevoll gestalteten Charakteren zog sie über eine Million Abonnenten in ihren Bann. Doch nach beinahe zehn Jahren voller Geschichten aus Himmelsrand ist Schluss – zumindest mit Skyrim.

In einem neuen Vlog erklärt die fast 90-Jährige, dass ihr die Freude an den Videos abhandengekommen sei. „Ich werde bald 90 Jahre alt. Jedes Mal, wenn ich eine neue Idee habe, wie ich eine Geschichte in Skyrim spielen könnte (…) mache ich vielleicht ein, zwei oder drei mit einem neuen Charakter und dann langweilt es mich schon wieder.“ Die Entscheidung fiel ihr spürbar schwer, doch das Feuer für das Rollenspiel ist erloschen.

Auch die Community spielt eine Rolle. Viele ihrer Zuschauer seien sehr jung und würden lediglich kurze Kommentare wie „Hi, Grandma“ hinterlassen. Für Curry zu wenig: „Das war nicht der Grund, warum ich meine Zeit damit verbracht habe, Videos zu erstellen und hochzuladen.“ Sie sucht den echten Austausch – und der bleibt für sie immer häufiger aus.

Stillstand bei „The Elder Scrolls 6“ und ein neues Kapitel für Shirley

Die Reaktionen auf ihre Ankündigung lassen nicht lange auf sich warten. Auf Reddit brachte ein Nutzer den Frust vieler Fans auf den Punkt: „Wenn selbst der Skyrim-Oma langweilig wird, dann weißt du, dass zu viel Zeit zwischen Veröffentlichungen vergangen ist.“ Tatsächlich liegt das Release von The Elder Scrolls V: Skyrim bereits 14 Jahre zurück – und ein offizielles Datum für Teil 6 gibt es immer noch nicht.

Doch Shirley Curry verabschiedet sich nicht ganz von der Plattform. Vlogs über ihr Leben, ihre Hobbys und Gedanken will sie weiterhin hochladen. Für ihre Fans bedeutet das: Weniger Drachen und Dungeons, dafür mehr Shirley. Damit zeigt sie, dass YouTube für sie mehr ist als nur ein Spielekanal – es ist eine Brücke zu Menschen auf der ganzen Welt.

Und wer weiß: Vielleicht wird The Elder Scrolls 6 irgendwann doch noch rechtzeitig erscheinen, um die Skyrim-Oma ein letztes Mal zurück in die Welt von Tamriel zu locken. Bis dahin bleibt sie ein Beweis dafür, dass Gaming keine Frage des Alters ist – sondern der Leidenschaft.