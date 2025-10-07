Wenn Gaming die Reiselust weckt

Es ist noch kein Monat vergangen, seit Ghost of Yotei auf der PlayStation 5 erschienen ist – doch das Spiel sorgt schon jetzt für einen Hype, der weit über die Gaming-Welt hinausgeht. In der Geschichte um die Kriegerin Atsu, die im 17. Jahrhundert durch das verschneite Nordjapan zieht, steckt mehr als nur ein packendes Racheabenteuer. Zwischen eisigen Wäldern, dampfenden Quellen und endlosen Schneefeldern hat Entwickler Sucker Punch eine Liebeserklärung an Hokkaido geschaffen – und das bleibt auch den Bewohnern der echten Region nicht verborgen.

Ein Mitarbeiter der Elektronikkette Yodobashi in Sapporo bringt es auf den Punkt: „Ghost of Yotei verkauft sich hier wie warme Semmeln.“ Kein Wunder – selten zuvor war eine virtuelle Version der Insel so detailverliebt dargestellt. Doch noch spannender ist, dass die digitale Schönheit Hokkaidos auch in der Realität Wirkung zeigt. Denn plötzlich interessieren sich immer mehr Menschen für Japans oft übersehene Nordinsel – und das nicht nur aus der Gaming-Szene.

Kapitel 2: Zwischen Schneesturm und Souvenirboom

Wie lokale Medien berichten, bereitet sich Hokkaido längst auf den neuen Besucherandrang vor. Städte und Dörfer rund um den imposanten Vulkan Yotei planen Kooperationen mit Sony und bieten bereits erste Ghost of Yotei-Souvenirs an – von Ansteckern bis hin zu Magnete mit Spielmotiven. Die Tourismusämter hoffen, das winterliche Image der Region aufzufrischen und ein jüngeres, internationales Publikum anzuziehen. Besonders Orte wie Niseko, bisher vor allem als teures Skigebiet bekannt, möchten durch die Game-Inspiration wieder nahbarer wirken.

Doch wo Hype ist, da sind auch Sorgen. Ein kurioses, aber ernstes Thema: In Ghost of Yotei kann man Füchse streicheln – im echten Hokkaido sollte man das besser lassen. Denn die Tiere tragen oft einen gefährlichen Bandwurm, der für Menschen tödlich sein kann. Behörden warnen daher schon jetzt augenzwinkernd, aber bestimmt: „Bewundert sie – aber bitte aus der Ferne.“