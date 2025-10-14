Wer dachte, er hätte schon alles gesehen, wird jetzt eines Besseren belehrt. Entwickler Game Science hat ein neues PS5-Update für Black Myth: Wukong veröffentlicht – und das bringt so manchen Speicherplatz an seine Grenzen. Rund 93,5 Gigabyte wiegt der Patch, wie das Studio in einem Social-Media-Post erklärte. Kein Wunder, dass in der Community der Satz kursiert: „Warum updaten, wenn man’s auch einfach neu laden kann?“

Offiziell begründet das Team die gigantische Größe mit „unterschiedlichen Dateispeichermethoden“. In der Praxis bedeutet das: Wer nicht gerade eine PS5 mit reichlich freiem Platz besitzt, wird das Update kaum installieren können, ohne vorher reihenweise andere Spiele zu löschen. Denn inklusive des Hauptspiels summiert sich der Speicherbedarf auf rund 210 Gigabyte – ein Wert, der für viele Konsolenbesitzer schlicht zu hoch ist.

Das Update selbst soll weniger neue Inhalte bringen als vielmehr eine komplette Neuordnung der Spieldateien. Mit anderen Worten: Viele laden am Ende praktisch das Spiel noch einmal komplett herunter – und das, um ein paar technische Anpassungen zu erhalten.

Kapitel 2: „PC-Spieler müssen sich vor Mods in Acht nehmen“

Auch auf dem PC bleibt die Lage spannend – dort sind es jedoch nicht die Gigabytes, sondern die Mods, die für Ärger sorgen. Game Science warnt ausdrücklich, dass installierte Modifikationen nach dem Patch zu Problemen führen können: „Installierte Mods können Kompatibilitätsprobleme verursachen, den Spielstart verhindern oder während des Spiels Fehlermeldungen auslösen.“

Das Studio rät deshalb allen PC-Spielern, ihre Mod-Dateien zu löschen und vor dem Neustart die Integrität der Spieldateien zu überprüfen. Andernfalls könnte die Reise des Affenkönigs abrupt in einem Absturz enden.

Für Konsolenspieler bleibt die Entscheidung dagegen eine pragmatische: Platz schaffen oder alles neu laden. Wer sich für Letzteres entscheidet, spart sich immerhin die Fehlermeldungen – auch wenn das Warten auf den Download fast so lang dauern dürfte wie ein halber Durchlauf des Spiels selbst.