Der Countdown läuft: Insider sehen Start der PS6-Produktion schon 2027

Kaum hat sich die PlayStation 5 nach ihren Lieferschwierigkeiten endgültig etabliert, da lodert schon das nächste Feuer der Neugier: die PS6. Laut einem Bericht des bekannten YouTubers Moore’s Law Is Dead soll Sony bereits Anfang 2027 mit der Produktion seiner neuen Konsole beginnen – spätestens aber zur Jahresmitte. In einem seiner jüngsten Videos behauptet der Leaker sogar, ein internes Dokument gesehen zu haben, das diesen Zeitplan belegt.

Zum Vergleich: Die PS5 ging im August 2020 in Produktion und erschien nur wenige Monate später im November. Wenn Sony diesem Rhythmus treu bleibt, könnte der Launch der PS6 also Ende 2027 oder Anfang 2028 Realität werden. Und das würde perfekt ins Muster passen – schließlich lagen zwischen PS4 und PS5 ebenfalls rund sieben Jahre.

Doch so konkret diese Hinweise klingen, so vorsichtig reagiert die Community. Fans und Analysten erinnern daran, dass Sony in den vergangenen Monaten wiederholt betont hat, die aktuelle Konsolengeneration länger am Leben erhalten zu wollen. Ob also tatsächlich schon 2027 die Bänder anlaufen, bleibt offen.

„In ein paar Jahren“ – Mark Cerny dämpft den Hype mit rätselhaften Aussagen

Während Leaks und Spekulationen für Aufsehen sorgen, gießt einer der wichtigsten Köpfe hinter der PlayStation Öl ins Feuer – aber nicht unbedingt in die Richtung, die Fans hoffen. Mark Cerny, Lead-Architect der PlayStation-Reihe, erklärte bereits im Juli 2025, dass die PS5 „eine längere Lebensdauer als ihre Vorgänger“ haben könnte. Ein klarer Hinweis darauf, dass Sony den Zyklus der aktuellen Generation bewusst strecken will.

Doch nur wenige Monate später klang Cerny wieder geheimnisvoller. In einem Interview am 9. Oktober ließ er durchblicken, dass wir „in ein paar Jahren“ mit der PlayStation 6 rechnen dürfen. Eine vage Formulierung, die alles zwischen 2027 und 2029 offenlässt – und den Hype damit noch weiter befeuert.

Ob die nächste Konsole also schon in der Entwicklung steckt oder Sony noch abwartet, bleibt eines der bestgehüteten Geheimnisse der Branche. Sicher ist nur: Wenn der Konzern tatsächlich Anfang 2027 mit der Produktion startet, könnte die nächste Konsolengeneration schneller kommen, als viele glauben – und ein neues Kapitel der Gaming-Ära einläuten.