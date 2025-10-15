Wenn zwei Welten aufeinandertreffen

Kaum ein Studio schafft es, Welten so lebendig zu gestalten wie Rockstar Games. Mit GTA 6 steht ihr bisher ambitioniertestes Projekt kurz vor dem Start – und die Fans analysieren jedes einzelne Pixel des zweiten Trailers. Ein kreativer Reddit-Nutzer namens KuzeyU hat nun etwas getan, was selbst eingefleischte Veteranen verblüfft: Er stellte Szenen aus GTA 6 exakt den Momenten aus Red Dead Redemption 2 gegenüber.

Das Ergebnis wirkt fast wie eine filmische Zeitreise. Ob bei einer Kneipenschlägerei, einem nächtlichen Überfall oder beim entspannten Fischen am See. Überall tauchen Bildkompositionen auf, die wie eine Hommage an Rockstars Western-Meisterwerk wirken. Die Reddit-Community reagierte begeistert: „Großartiger, interessanter Beitrag, bei dem tatsächlich Mühe reingesteckt wurde? Wahnsinn“, kommentierte ein User, während ein anderer schlicht schrieb: „Das ist so cool, kannst du mehr davon machen?“

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Was zunächst nach Zufall klingt, offenbart bei genauerem Hinsehen Rockstars Handschrift. Die Macher scheinen gezielt emotionale und visuelle Parallelen zu Red Dead Redemption 2 gezogen zu haben – vielleicht, um ihre Entwicklungskunst zu zeigen oder eine Brücke zwischen ihren Welten zu schlagen.

Der grafische Quantensprung – „Das kommt nicht mal annähernd ran“

Neben den erzählerischen und inszenatorischen Bezügen ist es vor allem der technische Fortschritt, der für Aufsehen sorgt. Selbst eingefleischte Fans sind verblüfft über die visuelle Wucht von GTA 6. Ein Nutzer kommentiert unter den Vergleichsbildern: „Der grafische Sprung von RDR2 zu GTA 6 ist wirklich beeindruckend.“ Und auch Ersteller KuzeyU zeigt sich selbst überrascht: „Ich habe die Screenshots mit Ultra-Grafikeinstellungen und Reshade gemacht – und selbst das kommt nicht annähernd an GTA 6 heran.“

Dass ein fünf Jahre alter Western-Titel noch heute als Maßstab dient, spricht Bände über Rockstars Detailverliebtheit. Doch nun scheint das Studio die Grenzen erneut zu verschieben – mit realistischeren Texturen, natürlicherem Licht und einer Spielwelt, die spürbar atmet.

Die Reddit-Vergleiche zeigen also mehr als nur Nostalgie. Sie machen deutlich, wie weit Rockstar gekommen ist – und wie geschickt das Studio eigene Werke zitiert, um daraus etwas völlig Neues zu erschaffen. Wenn GTA 6 so aussieht, wie diese Bilder versprechen, steht uns ein Meilenstein bevor, der Gaming-Geschichte schreiben könnte.