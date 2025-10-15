Ein Comeback mit Wucht – Warum Battlefield 6 alles richtig macht

Nach dem holprigen Vorgänger wagt Battlefield 6 den entscheidenden Schritt zurück zu seinen Wurzeln – und das mit Erfolg. Laut dem Analyseunternehmen Alinea Analytics hat sich der Shooter allein in der ersten Woche über 6,5 Millionen Mal verkauft. Mehr als die Hälfte davon entfällt auf Steam, wo das Spiel auch einen Spitzenwert von fast 750.000 gleichzeitig aktiven Spielern erreichte. Ein beeindruckender Start, der Electronic Arts mehr als 350 Millionen US-Dollar Umsatz eingebracht haben soll.

Der Löwenanteil stammt von PC-Spielern: Rund 3,5 Millionen Kopien wurden auf Steam verkauft, was etwa 220 Millionen US-Dollar entspricht. Auch die PlayStation 5-Community griff kräftig zu und sicherte sich 1,5 Millionen Exemplare, während auf der Xbox etwa 1,2 Millionen Einheiten verkauft wurden. Angesichts dieser Zahlen ist klar: Battlefield 6 hat seinen Platz an der Spitze der Shooter-Charts mehr als verdient.

Noch bemerkenswerter: Technische Katastrophen, wie sie viele AAA-Launches plagen, blieben diesmal aus. Stattdessen feierten Fans und Kritiker gleichermaßen die stabile Performance und das überarbeitete Gameplay – ein seltener Luxus im Jahr 2025.

„Wie eine unaufhaltsame Abrissbirne“ – Die Rückkehr des wahren Kriegschaos

In der Review von Alex bei Eurogamer.de klingt pure Begeisterung durch:

„Battlefield 6 geht auf Nummer sicher – aber in diesem Fall ist das okay. Wie eine unaufhaltsame Abrissbirne schwingt das Pendel zwischen zermürbender Zerstörungsschlacht und aufwühlend-triumphalem Schlachtengemälde hin und her.“

Der neue Teil liefert genau das, was Fans beim letzten Mal vermisst hatten: rohe Intensität, taktische Tiefe und jene unberechenbare Dynamik, für die Battlefield einst berühmt war. „BF6 ist intensiv, knüppelhart und in seinen besten Momenten atemberaubend aufregend“, schreibt Alex weiter – und bringt damit auf den Punkt, warum der Shooter gerade die Gaming-Szene dominiert.

Auch Metacritic bestätigt den Hype: Mit einem Score von 83 Punkten und einem User-Score von 8.0 zeigt sich, dass Battlefield 6 die Community wieder vereint hat. Das „Back-to-the-roots“-Konzept geht auf – und lässt selbst eingefleischte Call of Duty-Fans ins Grübeln kommen.