Ein neues Kapitel in der Dunkelheit beginnt

Das Warhammer-Universum bekommt Zuwachs – und diesmal führt der Weg direkt in die Schatten der Inquisition. Owlcat Games, bekannt für seine tiefgründigen Rollenspiele, hat offiziell eine Open Alpha zu „Warhammer 40.000: Dark Heresy“ angekündigt. Sie soll noch im vierten Quartal 2025 starten und Fans erstmals in das neue, erzählerisch dichte Abenteuer eintauchen lassen.

Als Nachfolger des erfolgreichen „Rogue Trader“ verlegt sich Dark Heresy auf die düstere Seite des Imperiums. Statt Händler-Entscheidungen im All trifft man hier Entscheidungen über Leben und Tod im Namen der Inquisition. Das Spiel führt die Spieler mitten in den moralischen Zwiespalt zwischen Pflicht, Glaube und Verderben.

Ein erster Trailer enthüllt die beklemmende Atmosphäre: düstere Kathedralen, flackernde Fackeln, geflüsterte Gebete – und eine Galaxis, die vor Häresie brodelt. Die Entwickler versprechen, dass Entscheidungen diesmal noch tiefere Konsequenzen haben sollen.

„Ketzerei kennt viele Gesichter“ – So düster wird das neue Warhammer-Abenteuer

In „Dark Heresy“ übernehmen die Spieler die Rolle eines Akolythen der Inquisition, der den Schatten des Imperiums folgt. Ziel ist es, Ketzer zu jagen, Xenos zu entlarven und im Namen des Gottimperators unheilige Korruption auszulöschen. „Begib dich als Akolyth der Inquisition in die Schatten“, beschreibt Owlcat die düstere Ausgangslage treffend.

Das Spiel führt eine neue Kriegerschar ein, die unterschiedlicher kaum sein könnte – von einem zähen Gardisten der Todeswelt Catachan bis hin zu einem mysteriösen Kroot-Söldner, der seine eigene Agenda verfolgt. Mit rundenbasierten Kämpfen, komplexen Ermittlungen und voll vertonten Dialogen soll Dark Heresy den perfekten Mix aus Strategie und Story bieten.

Vor allem aber soll die Atmosphäre alles übertreffen, was Fans bisher im Warhammer-Universum erlebt haben. Im Mittelpunkt steht das Geheimnis des Tyrant Star, ein mystisches Phänomen, das ganze Welten ins Verderben stürzt. Owlcat Games will damit laut eigenen Aussagen „die Grenzen zwischen Glauben und Wahnsinn verschwimmen lassen“.

Wenn die Alpha wie geplant startet, dürfte die Warhammer-Community also schon bald selbst erleben, wie es sich anfühlt, im Namen der Inquisition durch Finsternis und Fanatismus zu schreiten.