„Starfield auf PlayStation? Nicht vor 2026!“ – Insider gießt Öl ins Feuer

Das Warten auf die PlayStation-Version von „Starfield“ zieht sich wie ein endloser Flug durchs All. Obwohl Bethesda längst die Weichen für eine breitere Veröffentlichung gestellt haben soll, fehlt jede offizielle Bestätigung. Stattdessen sorgt nun ein Insider für neuen Gesprächsstoff – und für lange Gesichter unter PS5-Spielern.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Der bekannte Branchenleaker NateTheHate hat auf der Plattform X verraten, dass die ursprünglichen Pläne von Bethesda und Microsoft offenbar über den Haufen geworfen wurden. Statt einer Ankündigung noch 2025 soll sich alles um mindestens ein Jahr verschieben. Seine Prognose: „Starfield“ erscheint frühestens 2026 auf der PS5 – und das nicht allein. Denn laut seiner Einschätzung werde Sony-Spielern der Sci-Fi-Hit erst zusammen mit dem zweiten großen DLC serviert.

Das wäre ein cleverer, aber zugleich riskanter Schachzug. Während Xbox-Fans den Kosmos schon seit Monaten erkunden, könnten PlayStation-Nutzer dann eine besonders runde Version mit frischem Inhalt bekommen. Nur: Offiziell ist auch der zweite DLC bislang nicht einmal angekündigt.

„Ein Doppel-Start mit Risiko“ – was Bethesda wirklich plant

Dass Bethesda Zeit braucht, um den Nachschub an Inhalten zu liefern, ist kein Geheimnis. Lead Creative Producer Tim Lamb erklärte erst kürzlich, man wolle den Spielern „kontinuierlich kostenlose Features und Updates“ bieten und gleichzeitig an einem neuen Story-DLC arbeiten. Der Fokus liege also weiterhin auf Qualität statt Tempo.

Sollte die PS5-Version tatsächlich gemeinsam mit dieser neuen Erweiterung erscheinen, hätte das zwei Vorteile: Der Release würde medienwirksam doppelt einschlagen – und die Entwickler könnten gleichzeitig zeigen, wie viel sich seit dem ursprünglichen Launch verbessert hat. Dennoch bleibt das Risiko, dass ein weiteres Jahr Funkstille das Interesse vieler PlayStation-Spieler abkühlen lässt.

Bis dahin bleibt die Galaxie von „Starfield“ ein exklusiver Spielplatz für PC- und Xbox-Piloten. Doch eines ist klar: Wenn Bethesda diesen Doppel-Release richtig timt, könnte der verspätete Start auf der PS5 am Ende doch zum Volltreffer werden.