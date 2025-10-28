„Endlich Springfield!“ – Das Crossover, auf das Fans seit Jahren warten

Was früher wie ein Fan-Traum klang, wird jetzt Realität: Die Simpsons kommen offiziell zu Fortnite. Nach jahrelangen Gerüchten, Leaks und sehnsüchtigen Fan-Wünschen hat Epic Games das spektakuläre Crossover bestätigt. Am 1. November um 17 Uhr deutscher Zeit startet das große Live-Event, das laut Community schon jetzt als eines der meist erwarteten in der Geschichte des Spiels gilt.

Im Mittelpunkt stehen die berüchtigten Alien-Zwillinge Kang und Kodos, die schon im offiziellen Teaser für Chaos sorgen. In einem kurzen Clip, der über den offiziellen Simpsons-Account veröffentlicht wurde, fliegen die beiden in ihrem UFO über ein zerstörtes Cartoon-Schlachtfeld, feuern Laser auf Fishstick und entführen Simpson-Versionen von Jonesy und Hope. Begleitet wird das Ganze von einer geheimnisvollen Botschaft: „Kang und Kodos sind in Fortnite angekommen und haben eine Botschaft für euch Menschen.“

Schon dieser Satz lässt Spekulationen ins Kraut schießen. Wird Springfield selbst zur neuen Map-Erweiterung? Oder erleben wir ein intergalaktisches Crossover-Event, das Fortnite in eine völlig neue Richtung lenkt?

Donuts, Chaos und neue Skins – was Fans jetzt erwartet

Offiziell hält Epic Games die Details zum Event noch unter Verschluss. Doch wer die Fortnite-Community kennt, weiß: Die Gerüchteküche brodelt längst. Laut bekannten Leaker-Berichten dürfen sich Spieler auf Skins zu Homer, Marge, Bart, Lisa, Ned Flanders, Moe und Krusty freuen – dazu auf neue Orte in Springfield und eine verrückte Spielmechanik namens „Dangerous Donut Rain“.

Klingt absurd? Genau das ist der Punkt. Fortnite war schon immer dann am besten, wenn es Realität, Popkultur und pure Absurdität zu einem riesigen Spektakel vermischte. Und was könnte ikonischer sein, als die Simpsons – jene Familie, die seit über drei Jahrzehnten jede Form der Gesellschaftssatire perfektioniert hat?

Viele Fans sehen das Event als mehr als nur ein Crossover. Es ist ein Stück Fernsehgeschichte, das man in die interaktive Welt des Gamings überführt. Und vielleicht auch ein Symbol dafür, dass Fortnite nach all den Jahren noch immer weiß, wie man überrascht.

Egal, ob ihr Donuts liebt, Lasergefechte bevorzugt oder einfach nur gelbe Haut sehen wollt: Am 1. November um 17 Uhr wird Springfield zum Schlachtfeld. Und wenn Kang und Kodos sagen, sie hätten eine Botschaft – dann solltet ihr sie besser nicht verpassen.