Wenn Streaming auf Storytelling trifft

Netflix wagt den nächsten Schritt – und diesmal nicht auf den Fernsehbildschirm, sondern in die Gaming-Welt. Das französische Entwicklerstudio Don’t Nod, bekannt für emotionale Spiele wie „Life is Strange“ oder „Banishers: Ghosts of New Eden“, wurde offiziell mit der Adaption einer Netflix-Eigenproduktion beauftragt. Das geht aus dem aktuellen Finanzbericht des Studios hervor, der neben eher ernüchternden Verkaufszahlen auch diesen unerwarteten Hoffnungsschimmer enthüllt.

Der Auftrag könnte für Don’t Nod zum Wendepunkt werden. Das Studio, dessen Umsatz im ersten Halbjahr 2025 um fünf Prozent auf 13,9 Millionen Euro sank, braucht dringend einen Erfolg. Nun arbeitet das Team in Montreal bereits an dem geheimnisvollen Projekt. Netflix selbst wird das fertige Spiel später veröffentlichen – und das dürfte für beide Seiten ein strategisch wichtiger Schritt sein.

Kapitel 2: Geheimniskrämerei um die Netflix-Marke – und was der Deal wirklich bedeutet

Noch bleibt streng geheim, welche „wichtige Marke“ Netflix in die Hände von Don’t Nod gelegt hat. Offiziell ist nur klar: Es handelt sich um eine der Kernproduktionen des Streaming-Riesen, die in den letzten Jahren international für Gesprächsstoff sorgte. Ob es ein Drama, ein Sci-Fi-Hit oder gar eine düstere Serie ist, bleibt offen – doch die Spekulationen in der Gaming-Community laufen bereits heiß.

Spannend ist auch die strategische Richtung, die Netflix mit dieser Entscheidung einschlägt. Der Konzern hat jüngst sein internes Studio Boss Fight Entertainment geschlossen, das an „Squid Game: Unleashed“ gearbeitet hatte. Offenbar will Netflix in Zukunft stärker auf externe Entwickler setzen, anstatt selbst Spiele zu produzieren. Für Don’t Nod kommt dieser Kurswechsel genau zur richtigen Zeit – vielleicht als Rettungsanker in einer schwierigen Phase.

Eines steht fest: Wenn das Studio seine erzählerische Stärke in das Netflix-Universum überträgt, könnte daraus ein echter Hit entstehen. Fans dürfen also gespannt sein, welche Welt Don’t Nod als Nächstes zum Leben erweckt – und welche bekannte Serie dafür als Vorlage dient.