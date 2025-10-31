Wo Kürbisse zu Kanonenkugeln werden

Halloween steht vor der Tür – und PLAYMOBIL hisst die Segel! Auf dem Erlebnisbauernhof Gertrudenhof bei Hürth verwandelt sich das Gelände vier Tage lang in eine waschechte Piratenwelt. Zwischen riesigen Kürbissen, die wie Totenköpfe leuchten, und einem gigantischen Piraten-Kürbis im typischen PLAYMOBIL-Stil beginnt für Familien eine abenteuerliche Reise auf hoher See.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Vom 30. Oktober bis 2. November 2025 warten Schatzsuchen, Mitmachstationen, ein Bällebad und jede Menge Fotospots auf kleine und große Entdecker. „Mit dem Piraten-Event schaffen wir eine Möglichkeit für Familien, in ihre Lieblingswelt einzutauchen“, erklärt Bahri Kurter, Vorstand von PLAYMOBIL. „Es ist die perfekte Verbindung aus Halloweenstimmung und Abenteuerspiel.“

Während Eltern durch den festlich geschmückten Hof schlendern, verwandeln sich Kinder in kleine Kapitäne, mutige Matrosinnen oder listige Schurken. Wer mag, kann direkt vor Ort sein eigenes Piratenkostüm basteln – mit Kopftuch, Augenklappe und Papagei auf der Schulter.

PLAYMOBIL und Piraten – das gehört zusammen wie Schiffe und Sturm. Schon seit 1978 erobert das berühmte Piratenschiff Kinderzimmer, Gärten und Badewannen auf der ganzen Welt. Mit drehbaren Kanonen, beweglichen Segeln und einem schwimmfähigen Rumpf brachte es Generationen von Nachwuchs-Seeräubern zum Staunen.

2024 wurde die legendäre Serie um „Der Fluch der Totenkopfinsel“ erweitert – mit neuen Charakteren wie einer furchtlosen Piratenkönigin und einem Monsterjäger, der über die Weltmeere zieht. Damit beweist PLAYMOBIL, dass klassische Abenteuer auch im digitalen Zeitalter nichts von ihrer Faszination verloren haben.

Kein Wunder also, dass Piraten zu den beliebtesten Kostümthemen des Jahres gehören. Laut einer aktuellen SISTRIX-Analyse werden Piratenkostüme monatlich über 11.000-mal gesucht – und liegen damit klar vor Hexen und Vampiren. „Piraten verkörpern Abenteuer, Freiheit und Spielfreude“, so Kurter weiter. „Das begeistert Kinder wie Erwachsene gleichermaßen.“

Wer also in diesem Herbst Lust auf ein echtes Abenteuer hat, sollte die Schatzkarte schon mal ausrollen – denn auf dem Gertrudenhof wartet ein Erlebnis, das selbst alte Seebären zum Staunen bringt.