„Busted!“ – Die Stimmung kippt hinter den Kulissen

Die Welt wartet. Fast zwölf Jahre ist es her, dass wir zuletzt in einer neuen Stadt des GTA-Universums Chaos stiften durften. Jeder neue Hinweis auf GTA 6 wird gefeiert wie ein Fund im Tresorraum des Diamond Casino. Doch während draußen der Hype explodiert, soll drinnen bei Rockstar North die Lage eskalieren.

Mehrere Insiderberichte wollen wissen: Ein Teil des Teams wurde plötzlich entlassen. Angeblich nicht aus Budgetgründen, sondern aus Protest. Eine interne Revolte. Die Entwickler sollen sich gegen die Richtung gestellt haben, die Publisher Take-Two beim neuen Online-Modus einschlagen will.

Dabei rückt ein Feature in den Fokus: ein noch mächtigeres In-Game-Casino. Bereits GTA 5 löste mit dem Diamond Casino Debatten über Glücksspiel, Jugendschutz und rechtliche Grauzonen aus. Jetzt soll sich die Schraube laut Gerüchten weiterdrehen – deutlicher, aggressiver, profitabler.

Ein (unbestätigter) Insider lässt die Alarmglocken schrillen:

„Es ging nicht mehr um Spaß oder Fairness, es ging um eine Gelddruckmaschine.“

Moralische Grenzen – „Irgendwann brennt die Sicherung durch“

Der Streitpunkt klingt fast wie ein Déjà-vu: Mikrotransaktionen sollen noch enger an Echtgeld gebunden werden. Ein System, das laut Kritikern in Richtung Pay-to-Win abdriftet. Während echte Casinos streng reguliert werden, könnte ein virtueller Glücksspieltempel ungebremst Umsatz generieren – täglich, stündlich, permanent.

Gleichzeitig flammt ein alter Vorwurf neu auf: Crunch Culture. Seit Rockstar nach massiven Leaks die verpflichtende Rückkehr ins Büro angeordnet hat, berichten Mitarbeiter über extremen Druck. Ein Entwickler soll laut einem Gaming-Blog drastisch formuliert haben:

„Du arbeitest 100 Stunden die Woche, und am Ende verwandelt sich dein Code in einen Pay-Slot.“

Der Cocktail aus moralischer Bauchschmerzen und Überlastung wirkt explosiv. Leaks sollen die Folge gewesen sein. Und im schlimmsten Fall: Kündigungen.

Was bedeutet das für uns Spieler? Noch schweigt Rockstar. Doch ein Schatten liegt über Vice City. Die Angst steht im Raum, dass GTA 6 nicht nur das ambitionierteste Spiel seiner Ära wird – sondern auch das lukrativste Casino, das je auf einer Konsole eröffnete.