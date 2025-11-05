Als Diablo 4 erschien, feierten viele den Neuanfang. Endlich wieder düstere Gothic-Stimmung, glänzende Effekte, riesige Gebiete und dämonische Bedrohungen, wie man sie von früher liebte. Blizzard versprach ein Spiel, das die Wurzeln des Action-RPGs neu beleben und gleichzeitig eine moderne Vision bieten sollte.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Doch die Geduld der Community hielt nicht ewig. In Foren und sozialen Netzwerken wurde aus Begeisterung schleichende Enttäuschung. Der Vorwurf: Ein gewaltiges Spiel mit beeindruckender Technik, dem aber das Funkeln fehlt. Veteranen, die einst jeden Gegner mit Nervenkitzel bekämpften, beschreiben heute einen Ablauf, der sich erstaunlich schnell wie Routine anfühlt. Neue Spieler wiederum vermissen das Gefühl, wirklich Teil einer Geschichte zu sein.

Was ist passiert mit dem Genre, das einst Reinheit versprach: kämpfen, looten, stärker werden? Viele Kritiker finden, dass dieser Kern heute im Sand der Open World verloren geht. Alles ist größer, aber nicht bedeutsamer.

Der eigentliche Frust beginnt dort, wo ein Action-RPG normalerweise erst richtig loslegt: im Endgame. Statt unvergesslicher Jagd nach legendärer Beute erwartet die Spieler eine monoton wirkende Abfolge wiederholbarer Inhalte. Dungeons, Albtraumvarianten, Weltevents – vieles wirkt austauschbar. Der Loot fällt nicht zu selten, sondern zu belanglos. Wenn jedes Item wie das nächste aussieht, verliert selbst der größte Schatz seinen Zauber.

Zudem steht die Frage im Raum, ob die Live-Service-Ausrichtung dem Spiel schadet. Regelmäßige Seasons liefern zwar neue Inhalte, doch häufig fehlt ihnen die erzählerische Bedeutung. Veränderungen in der Welt sind kosmetisch, nicht spürbar. Die Spieler verlangen nicht mehr Belohnungen, sondern einen Grund, überhaupt weiterzuspielen.

Gleichzeitig nagt die Konkurrenz. Path of Exile 2 verspricht enorme Tiefe. Last Epoch zeigt, wie Crafting motivieren kann. Roguelikes wie Hades 2 beweisen, wie Wiederholung Spaß macht, wenn jeder Versuch eine Geschichte erzählt. Der Markt hat sich weiterentwickelt – und Diablo 4 läuft hinterher.