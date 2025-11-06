Der verrückteste Trevor aller Zeiten – und niemand durfte ihn spielen

Als „GTA 5“ 2013 erschien, schrieben Fans sofort Fortsetzungen für die drei Hauptfiguren in ihren Köpfen. Besonders Trevor, der unberechenbare Chaos-Motor des Spiels, schien geradezu perfekt für eine eigene Story-Kampagne. Und exakt das plante Rockstar Games auch.

In Interviews sprachen die Schauspieler Steven Ogg (Trevor), Ned Luke (Michael) und Shawn Fonteno (Franklin) später über eine visionäre Erweiterung, die Trevor als verdeckten Ermittler der Bundesbehörde gezeigt hätte. „James-Bond-Trevor. Immer noch ein totaler Freak, aber mit Lizenz zum Durchdrehen“, so Ogg über das Konzept. Einige Motion-Capture-Szenen wurden sogar bereits gedreht. Explosionen, Undercover-Einsätze, Hightech-Gadgets: Fans hätten ein völlig neues Kapitel des „GTA-Wahnsinns“ erlebt.

Doch das Projekt verschwand wie ein Phantom aus der Werkstatt von Rockstar. Kein Trailer. Kein Release. Kein offizielles Statement – jahrelang blieb alles Spekulation.

„Es kam nie ganz zusammen“ – und dann kam Red Dead Redemption 2

Jetzt hat sich erstmals Dan Houser, Mitgründer und lange Zeit kreativer Kopf hinter „GTA“, auf dem Lex-Fridman-Podcast zu Wort gemeldet. Sein Eingeständnis klingt beinahe bitter:

„Es war niedlich. Es kam nie ganz zusammen und wurde nie fertig. Es war etwa zur Hälfte gemacht, als wir es aufgegeben haben.“

Der Grund für das Aus war jedoch nicht Trevors Eskalationspotenzial – sondern ein Cowboy-Epos. Rockstar bündelte seine Kräfte für „Red Dead Redemption 2“. Ein Mammutprojekt, das Jahre der Entwicklung verschlang und jeden Kreativen beanspruchte. Intern gab es laut früheren Aussagen außerdem eine eindeutige Geschäftsentscheidung: GTA Online wurde zum Goldesel – und ein klassischer Singleplayer-DLC konnte da wirtschaftlich nicht mithalten.

Dabei hätte dieses Projekt nicht nur Fanträume erfüllt, sondern auch ein Stück GTA-Geschichte neu geschrieben. Hinweise im Code auf Trevor mit Jetpack oder geheime Missionseinträge in alten Builds deuten darauf hin: Einige Ideen landeten später in GTA Online, unter anderem im „Doomsday Heist“.