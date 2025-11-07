Der Traum von Vice City – und die harte Realität dahinter

Alle sehnen sich zurück in die Neonlichter von Vice City. Seit der erste GTA-6-Trailer die Welt elektrisiert hat, diskutiert die Gaming-Community über nichts anderes mehr. Doch während die Erwartungen weiter steigen, kämpft Rockstar hinter den Kulissen mit einer gigantischen Aufgabe: Das „größte GTA aller Zeiten“ soll nicht nur schön aussehen, sondern alles bisher Dagewesene übertreffen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Schon Monate kursierten Gerüchte über einen möglichen Zeitplan-Crash. Analysten und Insider warnten vor einem zu optimistischen Releasefenster. Jetzt ist es offiziell: Der ursprünglich angepeilte 26. Mai 2026 fällt aus. Rockstar bestätigt, dass „weitere Feinarbeit notwendig“ sei, um dem eigenen Qualitätsanspruch gerecht zu werden. Die Entwickler wissen: Enttäuschte Fans wären schlimmer als ein späterer Launch.

Die wichtigste Info lässt Rockstar dennoch nicht im Dunkeln: Der neue Releasetermin von GTA 6 ist der 19. November 2026 – zunächst für die PS5. Damit verlängert sich die Wartezeit um über ein Jahr. Ein Schlag in die Magengrube für alle, die bereits ihr virtuelles Comeback in Florida geplant hatten.

Doch vielleicht ist dieses Zögern genau die richtige Entscheidung. Die riesige offene Spielwelt, die Rückkehr nach Vice City, dynamische Story-Elemente und zwei Hauptfiguren – das alles braucht Zeit, um perfekt zu funktionieren. Ein holpriger Start wie bei anderen AAA-Blockbustern steht für Rockstar außer Frage. Lieber polieren sie länger, bevor das Spiel wie ein Neonblitz einschlägt.

Bis dahin heißt es: Augen auf neue Trailer, offizielle Infos und jede noch so kleine Spur. Denn eines ist sicher – wenn Grand Theft Auto zurückkehrt, soll die Stadt uns nicht nur willkommen heißen, sondern überwältigen.