Wenn der Wind der Freiheit weht

Gerade erst haben viele Rollenspiel-Fans ihre letzten Schlachten in „Assassin’s Creed Shadows“ oder „Ghost of Yōtei“ geschlagen, da kündigt sich schon das nächste Highlight im asiatischen Setting an. Doch diesmal weht ein anderer Wind – ein kostenloser. Das chinesische Entwicklerstudio Everstone bringt mit „Where Winds Meet“ ein Open-World-Rollenspiel auf die PlayStation 5 und den PC, das alles bieten will, was große Genre-Kollegen auszeichnet – nur eben ohne Preisschild.

Ab dem 14. November soll es soweit sein. Dann dürfen Spieler in ein historisches China des 10. Jahrhunderts eintauchen, in eine Welt zwischen Dunst, Bambuswäldern und alten Kaiserreichen. Und auch wenn im PlayStation Store derzeit ein Preis von 17,99 Euro auftaucht: Der Titel ist offiziell Free-to-Play. Die angezeigten Kosten sind lediglich Vorbestellerboni wie kosmetische Items oder etwas virtuelle Währung. Wer darauf verzichten kann, bekommt das volle Abenteuer trotzdem – gratis.

„Wie Assassin’s Creed – nur freier, größer, härter?“

In „Where Winds Meet“ schlüpfen Spieler in die Rolle eines jungen Schwertkämpfers, der seinen Platz in einer von Intrigen und Kriegen geprägten Welt finden muss. Statt in linearen Missionen führt der Weg über 20 frei begehbare Regionen – von geschäftigen Städten über verwunschene Tempel bis hin zu wilden Gebirgszügen. Das Kampfsystem ist dabei tief im asiatischen Martial-Arts-Kino verwurzelt und kombiniert akrobatische Schwertkämpfe mit mystischen Fähigkeiten.

Laut den Entwicklern warten über 150 Stunden Solo-Spielzeit, ergänzt durch einen nahtlosen Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Damit soll das Spiel sowohl Einzelgänger als auch Gruppenabenteurer ansprechen – und das ganz ohne Bezahlschranke.

Natürlich bleibt abzuwarten, ob Everstone mit „Where Winds Meet“ mehr liefert als nur schöne Trailer. Free2Play-Spiele stehen oft unter Verdacht, ihre Spieler durch Mikrotransaktionen auszubremsen. Doch wer dem Spiel eine Chance gibt, könnte eine Überraschung erleben: Ein ambitioniertes Rollenspiel, das visuell mit „Ghost of Tsushima“ mithalten will – und gleichzeitig ein ganz neues Kapitel für chinesische Entwickler auf der Weltbühne öffnet.

Wenn der Wind also am 14. November über PlayStation 5 und Steam weht, könnte er mehr sein als nur ein laues Lüftchen. Vielleicht beginnt hier das nächste große Abenteuer – und das völlig kostenlos.